Tarkan biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Tarkan, 16, 17, 20 ve 23 Ocak 2026'da Volkswagen Arena'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir İstanbul'da konser vermeyen megastar, dört gece üst üste sahneye çıkarak sevenlerine unutulmaz bir müzik şöleni sunacak.

Ünlü sanatçı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı açıklamayla konser takvimini duyurdu. Ocak ayında gerçekleşecek bu özel etkinlikler için biletlerin satış tarihi ve fiyatları ise müzikseverlerin en çok merak ettiği detaylar arasında yer alıyor. Peki, Tarkan konser biletleri ne zaman satışa sunulacak?

TARKAN KONSER BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Tarkan'ın İstanbul'da vereceği konserlerin biletleri, 19 Kasım Çarşamba günü saat 11.00 itibarıyla satışa sunulacak. Biletlerin Biletix platformu üzerinden erişime açılacağı belirtilirken, yoğun talep nedeniyle kısa sürede tükenmesi bekleniyor. Ünlü sanatçının Türkiye'de uzun süredir sahneye çıkmaması, ilgiyi daha da artırmış durumda. Bilet fiyatları ise satış işlemi başladığında kesinleşecek.

Megastar'ın konser duyurusunun ardından sosyal medyada büyük bir hareketlilik yaşandı. Paylaşımlardaki artış, hayranların konserlere gösterdiği yoğun ilgiyi net biçimde ortaya koyuyor.

TARKAN İSTANBUL KONSERLERİ NE ZAMAN?

Tarkan, 2026 yılında İstanbul'da art arda dört konserle hayranlarıyla buluşacak. Ocak ayında gerçekleşecek konser takvimi şu şekilde:

• 16 Ocak 2026

• 17 Ocak 2026

• 20 Ocak 2026

• 23 Ocak 2026

Bu konserler, Megastar'ın Türkiye'de uzun bir süredir gerçekleştireceği ilk büyük organizasyon olması açısından ayrı bir anlam taşıyor.

TARKAN İSTANBUL KONSERİ NEREDE YAPILACAK?

Konserler, İstanbul'un önemli etkinlik merkezlerinden biri olan Volkswagen Arena'da düzenlenecek. Gelişmiş akustik özellikleri ve modern teknik altyapısıyla bilinen arena, daha önce birçok uluslararası organizasyona da ev sahipliği yapmış köklü bir konser mekanı olarak öne çıkıyor.

Osman DEMİR
