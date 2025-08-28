Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihinde neler oldu?

Takvimdeki diğer günler gibi sıradan görünen 28 Ağustos, gerçekte tarihin akışına yön veren pek çok önemli olaya tanıklık etmiştir. Türkiye'de ve dünyada yaşanan siyasi, toplumsal ve kültürel gelişmeler, bu günü özel ve anlamlı kılar. "Tarihte bugün neler yaşandı?" sorusunun yanıtı ise haberin devamında sizi bekliyor.

OLAYLAR

475 – Batı Roma İmparatoru Julius Nepos, general Orestes'in emriyle Ravenna'dan kaçar.

632 – İslam peygamberi Muhammed'in kızı Fatıma vefat etti.

1521 – Osmanlılar, Belgrad'ı ele geçirdi.

1955 – Emmett Till, Mississippi'de vahşice öldürüldü. Bu olay, ABD'de sivil haklar hareketinin önemli bir kırılma noktası oldu.

1957 – Senatör Strom Thurmond, Sivil Haklar Yasası'nı engellemek amacıyla 24 saat 18 dakika süren bir rekor konuşma (filibuster) yaptı.

1963 – Martin Luther King Jr., Washington'da "I Have a Dream" (Bir Hayalim Var) konuşmasını gerçekleştirdi.

1988 – Ramstein Hava Üssü'nde gerçekleşen bir hava gösterisinde uçaklar çarpıştı; 75 kişi hayatını kaybetti, 346 kişi yaralandı.

1990 – Irak, Kuveyt'i "yeni bölgesi" ilan etti; aynı gün Illinois eyaletinde yıkıcı bir kasırga yaşandı.

1991 – Mikhail Gorbachev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliği'nden istifa etti. Aynı gün Ukrayna, SSCB'den bağımsızlığını ilan etti.

2005 – Florida kıyılarına yaklaşan Katrina Kasırgası öncesi New Orleans'ta zorunlu tahliye kararı alındı.

DOĞUMLAR

1749 – Johann Wolfgang von Goethe (Alman yazar, bilim insanı)

1801 – Antoine-Augustin Cournot (Fransız matematikçi ve ekonomist)

1863–1867 – André-Eugène Blondel (Fransız fizikçi) ve Maxime Bôcher (Amerikalı matematikçi)

1908 – Roger Tory Peterson (Amerikalı ornitolog, doğa ressamı)

1919 – Godfrey Hounsfield (Nobel ödüllü İngiliz mühendis, bilgisayarlı tomografinin mucidi)

1962 – David Fincher (Amerikalı yönetmen)

1965 – Shania Twain (Kanadalı şarkıcı)

1969 – Jack Black (Amerikalı oyuncu ve müzisyen)

ÖLÜMLER