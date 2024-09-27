Üye Girişi
Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 27 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

Tarihte bugün ne oldu? 27 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 27 Eylül tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 27 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

27 Eylül, tarihte birçok önemli olaya sahne olmuştur. Her yıl 27 Eylül'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 27 Eylül tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 27 Eylül tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1529 – Osmanlı İmparatorluğu'nun başlattığı Birinci Viyana Kuşatması sona erdi. Osmanlılar, kış mevsiminin yaklaşması ve yeterli lojistik desteğin sağlanamaması nedeniyle kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldılar.

1822 – Jean-François Champollion, Mısır hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayan ünlü Rosetta Taşı'nın şifresini çözdüğünü ilan etti.

1922 – Yunan ordusu, Batı Anadolu'dan çekilerek İzmir'i terk etti. Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir dönemeç olan bu olay, Türk ordusunun büyük zaferlerinden biri olarak tarihe geçti.

1937 – İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından kısa süre önce Japonya, Çin'in başkenti Pekin'i işgal etti.

1940 – Almanya, İtalya ve Japonya arasında "Üçlü Pakt" imzalandı. Bu antlaşma, Mihver Devletleri ittifakının temellerini oluşturdu.

1968 – Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nın açılışı yapıldı.

1998 – Google, internet dünyasına girdi. Sergey Brin ve Larry Page tarafından kurulan Google, hızla dünyanın en büyük arama motoru haline geldi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Tarihte Bugün

BDDK duyurdu: Biriken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları yapılandırılabilecek

Biriken kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçları yapılandırılabilecek

 Polisi şehit eden suç makinesi 2 ay önce annesini dövüp ölümle tehdit etmiş

Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! "O…luk yapıyorsun" deyip ölümle tehdit etmiş

 Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Pompaya yansıyan rakam keyif kaçıracak

Akaryakıta sessiz sedasız bir zam daha! Pompaya yansıyan rakam keyif kaçıracak
Serhat Akın'a silahlı saldırı! Fotoğraf paylaşıp çok konuşulacak bir not düştü

Serhat Akın'a silahlı saldırı! Fotoğraf paylaşıp çok konuşulacak bir not düştü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI ALTIN KURU | 27 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? Galatasaray- Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray- Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda? BUGÜN ATV MÜGE ANLI CANLI İZLE! Samet Şeker bulundu mu? Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? Beşiktaş Fibabanka- Hapoel Sholomo Tel Aviv maçı nerede oynanacak? İsrail takımı Türkiye'ye gelmiyor! Trendyol Süper Lig'de 7. Hafta maçları! Süper Lig'de bugün kimin maçı var? Kemal Doğulu kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? Kemal Doğulu biyografisi! Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst maç sonrası ne dedi? Aramızda Kalmasın CANLI İZLE! 27 Eylül Aramızda Kalmasın son bölümde neler oldu? 2024 Türkiye Drone yarışı ne zaman? Drone yarışı nerede yapılacak? İslam Memiş gram altın yorumu! Yıl sonunda gram altın ne kadar olacak?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });