Tarihte bugün ne oldu? 27 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

27 Eylül, tarihte birçok önemli olaya sahne olmuştur. Her yıl 27 Eylül'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 27 Eylül tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 27 Eylül tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1529 – Osmanlı İmparatorluğu'nun başlattığı Birinci Viyana Kuşatması sona erdi. Osmanlılar, kış mevsiminin yaklaşması ve yeterli lojistik desteğin sağlanamaması nedeniyle kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldılar.

1822 – Jean-François Champollion, Mısır hiyerogliflerinin çözülmesini sağlayan ünlü Rosetta Taşı'nın şifresini çözdüğünü ilan etti.

1922 – Yunan ordusu, Batı Anadolu'dan çekilerek İzmir'i terk etti. Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir dönemeç olan bu olay, Türk ordusunun büyük zaferlerinden biri olarak tarihe geçti.

1937 – İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasından kısa süre önce Japonya, Çin'in başkenti Pekin'i işgal etti.

1940 – Almanya, İtalya ve Japonya arasında "Üçlü Pakt" imzalandı. Bu antlaşma, Mihver Devletleri ittifakının temellerini oluşturdu.

1968 – Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenlenen Yaz Olimpiyatları'nın açılışı yapıldı.

1998 – Google, internet dünyasına girdi. Sergey Brin ve Larry Page tarafından kurulan Google, hızla dünyanın en büyük arama motoru haline geldi.