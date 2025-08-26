Tarihte bugün ne oldu? 26 Ağustos tarihinde neler oldu?

26 Ağustos, ilk bakışta sıradan bir gün gibi görünse de, tarih boyunca kayda değer olaylara sahne olmuş özel bir gündür. Türkiye'de ve dünya genelinde toplumsal, siyasal ve kültürel alanlarda yaşanan birçok önemli gelişme, bu tarihin sıradanlığının ötesinde bir anlam taşıdığını ortaya koyar. Kimi zaman bir dönemin başlangıcını simgelerken, kimi zaman köklü değişimlerin habercisi olan 25 Ağustos, tarihin akışında iz bırakan anlarla doludur.

OLAYLAR

1922 – Türk Kurtuluş Savaşı'nda, Batı Cephesi'nde Türk Ordusu, "Büyük Taarruz"u başlattı. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa taarruzu Kocatepe'den yönetti.

1936 – BBC tarafından ilk sesli televizyon yayınları gerçekleştirildi.

1944 – İkinci Dünya Savaşı'nda Fransa'nın kurtuluşunun ardından Charles de Gaulle, Nazi işgalinden kurtulan Paris'te zafer yürüyüşü düzenledi.

1848'e (ABD) – 19. Değişiklik (kadınlara oy hakkı) onaylandı.

1346 – Yüz Yıl Savaşları sırasında Crécy Muharebesi'nde İngiliz ordusu, sayıca daha büyük Fransız ordusunu mağlup etti.

DOĞUMLAR

Antoine Lavoisier (1743) – Modern kimyanın kurucularından Fransız kimyacı.

Robert Walpole (1676) – İngiltere'nin ilk başbakanı.

Rahibe Teresa (1910) – Nobel Barış Ödüllü Katolik rahibe.

Fazıl Hüsnü Dağlarca (1914) – Türk edebiyatının önemli şairlerinden.

Branford Marsalis (1960) – ABD'li ünlü caz saksafoncusu.

Melissa McCarthy (1970) – Amerikalı aktris ve komedyen.

Macaulay Culkin, Chris Pine, James Harden gibi ünlüler de bu tarihte doğdu.

ÖLÜMLER