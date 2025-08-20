Tarihte bugün ne oldu? 20 Ağustos tarihinde neler oldu?

20 Ağustos, zaman içinde yalnızca bir takvim yaprağı olmanın ötesine geçmiş, hem Türkiye'de hem de dünyada köklü değişimlere sahne olan bir tarih olarak öne çıkmıştır. Siyasi kararlardan kültürel atılımlara, bilimsel buluşlardan ekonomik kırılmalara uzanan pek çok önemli gelişme, bu günü tarihsel hafızada özel bir konuma taşımış; toplumsal yapıların dönüşümünde kilometre taşı niteliği kazanmıştır.

OLAYLAR

1543 – Osmanlı Donanması, Barbaros Hayreddin Paşa komutasında Nice'i ele geçirdi.

1648 – Lens Savaşı: Otuz Yıl Savaşları resmen sona erdi.

1828 – Rossini'nin "Kont Ory" operası ilk kez Paris'te sahnelendi.

1833 – ABD'de Nat Turner liderliğindeki köle ayaklanması başladı.

1866 – ABD Başkanı Andrew Johnson, İç Savaş'ın sona erdiğini resmen duyurdu.

1914 – I. Dünya Savaşı: Alman birlikleri Brüksel'i işgal etti.

1928 – Türkiye'de Harf İnkılabı çalışmalarına başlandı.

1936 – İzmir'de düzenlenen 9 Eylül Panayırı, "İzmir Enternasyonal Fuarı" adını aldı.

1940 – Sürgündeki Leon Troçki, Meksiko'daki evinde saldırıya uğradı; ertesi gün öldü.

1941 – Drancy toplama kampı, Yahudiler için faaliyete geçirildi.

1947 – İzmir Fuarı açılışında halk, pahalılık nedeniyle protesto düzenledi.

1949 – TBMM, Anayasa Mahkemesi'nin kurulması kararını kabul etti.

1952 – Günseli Başar, Napoli'deki Avrupa Güzellik Yarışması'nda Türkiye'ye birincilik getirdi.

1953 – SSCB, hidrojen bombası denediğini resmen açıkladı.

1955 – Fas'ta Berberi birlikleri, 77 Fransız'ı öldürdü.

1960 – Senegal, Mali Federasyonu'ndan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

1960 – Yassıada yargılamaları resmen başladı.

1968 – Sovyetler, Prag Baharı'nı bastırarak Çekoslovakya'yı işgal etti.

1975 – NASA, Viking 1 uzay aracını Mars'a fırlattı.

1977 – NASA Voyager 2'yi uzaya gönderdi.

1979 – Mehmet Ali Ağca, Abdi İpekçi suikastının ardından yakalandı.

1986 – Oklahoma'da Patrick Sherrill, posta çalışanlarını vurduktan sonra intihar etti.

1988 – İran-Irak Savaşı ateşkesle sona erdi.

1991 – Estonya, Sovyetler Birliği'nden ayrılarak bağımsızlığını ilan etti.

1993 – Oslo'da İsrailliler ile Filistinliler arasında antlaşma imzalandı.

1998 – ABD, Afganistan'daki El-Kaide kampına ve Sudan'daki bir tesisine füze saldırısı düzenledi.

2008 – Madrid'den Kanarya Adaları'na giden bir uçak düştü; 153 kişi öldü.

2009 – Usain Bolt, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 19.19'luk dereceyle dünya rekorunu tazeledi.

DOĞUMLAR

1561 – Jacopo Peri, İtalyan besteci ve şarkıcı.

1776 – Bernardo O'Higgins, Şili bağımsızlık lideri.

1779 – Jöns Jakob Berzelius, İsveçli kimyacı.

1833 – Benjamin Harrison, ABD'nin 23. Başkanı.

1856 – Jakub Bart Cisinski, Alman yazar.

1860 – Raymond Poincaré, Fransız devlet adamı.

1885 – Dino Campana, İtalyan şair.

1890 – H.?P. Lovecraft, Amerikalı yazar.

1901 – Salvatore Quasimodo, Nobel ödüllü İtalyan yazar.

1913 – Roger Wolcott Sperry, Nobel ödüllü nöropsikolog.

1941 – Slobodan Miloševic, Sırbistan lideri.

1942 – Isaac Hayes, ABD'li müzisyen, oyuncu.

1944 – Rajiv Gandhi, Hindistan Başbakanı.

1948 – Robert Plant, Led Zeppelin vokalisti.

1949 – Nikolas Asimos, Yunan besteci.

1958 – Füsun Demirel, Türk oyuncu.

1962 – James Marsters, ABD'li oyuncu.

1965 – İlker İnanoğlu, Türk oyuncu.

1966 – Dimebag Darrell, Pantera grubunun kurucusu/gitaristi.

1974 – Amy Adams, Amerikalı oyuncu.

1979 – Şebnem Bozoklu, Türk oyuncu.

1983 – Andrew Garfield, ABD'li oyuncu.

1988 – Jerryd Bayless, ABD'li basketbolcu.

1992 – Demi Lovato, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu.

ÖLÜMLER