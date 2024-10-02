Tarihte bugün ne oldu? 2 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 2 Ekim'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 2 Ekim tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 2 Ekim tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1187 - Kudüs'ün Düşüşü: Selahaddin Eyyubi, Haçlılar'ın elindeki Kudüs'ü geri aldı ve İslam dünyasında büyük bir zafer kazandı. Bu olay, Haçlı Seferleri'nde önemli bir dönüm noktasıdır.

1836 - Darwin'in Beagle Yolculuğu Sona Erdi: Charles Darwin, 5 yıl süren keşif yolculuğunun ardından İngiltere'ye döndü. Bu yolculuk, evrim teorisinin geliştirilmesinde kilit bir rol oynadı.

1870 - Roma, İtalya'nın başkenti oldu.

1919 - ABD'de Başkan Wilson Felç Geçirdi: ABD Başkanı Woodrow Wilson, 2 Ekim 1919'da felç geçirerek görevi başındayken ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladı. Bu olay, başkanlığının geri kalan döneminde ülke yönetiminde ciddi sorunlara yol açtı.

1958 - Fransız Beşinci Cumhuriyeti Kuruldu: General Charles de Gaulle'ün girişimiyle Fransa'da yeni bir anayasa kabul edildi ve Beşinci Cumhuriyet ilan edildi.

1980 - Michael Myers'ın İlk Filmi: Korku klasiği "Halloween" (Cadılar Bayramı) ABD sinemalarında gösterime girdi. Film, slasher türünün ikonik yapıtlarından biri oldu.

1984 - 12 Eylül Darbesi sonrası ilk grev Tuzla'da iki tersanede başladı.

1998 - Jean-Paul Sartre'ın Doğum Yıldönümü: Fransız filozof ve yazar Jean-Paul Sartre'ın doğum günü. Sartre, varoluşçuluğun öncülerinden biri olarak bilinir.

2006 - Müjdat Gezen Tiyatrosu, Semra Sezer tarafından açıldı.