Üye Girişi
Haberler

Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 19 Ağustos tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 19 Ağustos'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 19 Ağustos tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 19 Ağustos tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1871: Orville Wright, uçakların mucidi olan Wright kardeşlerden biri, bu tarihte doğdu.

1919: Afganistan, İngiltere'den bağımsızlığını kazandı ve bu tarih Afganistan'da Bağımsızlık Günü olarak kutlanır.

1934: Almanya'da Adolf Hitler, plebisit sonucu Führer (Lider) unvanını aldı ve Nazi Partisi'nin mutlak lideri oldu.

1960: Soğuk Savaş döneminde, Sovyetler Birliği uzaya ilk başarılı iki köpeği, Belka ve Strelka'yı gönderdi.

Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?

1989: Polonya'da Tadeusz Mazowiecki, Doğu Bloku'ndaki ilk komünist olmayan başbakan olarak seçildi.

1871: Orville Wright, Amerikalı havacı ve uçak mühendisi.

1946: Bill Clinton, Amerika Birleşik Devletleri'nin 42. başkanı.

14: Roma İmparatoru Augustus, bu tarihte hayatını kaybetti.

1662: Fransız matematikçi Blaise Pascal öldü.

1936: Federico García Lorca, İspanyol şair ve oyun yazarı, İspanya İç Savaşı sırasında infaz edildi.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Tarihte Bugün Tarihte Bugün Türkiye Dünya Gündem Eğitim Yaşam Dünya Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Süper Ay ne zaman, saat kaçta görülecek? 2024 Mavi Ay (Süper Dolunay) hangi gün gerçekleşecek? Dolunay etkileri ne kadar sürer? Beşiktaş- Lugano maçı ne zaman? Beşiktaş- Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda? Culpa Tuya çıktı mı? Culta Tuya konusu nedir? Culpa Tuya'nın oyuncu kadrosunda kimler var? ORMAN YANGINLARI SON DURUM! Orman yangınları devam ediyor mu, durdu mu? İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, ve Uşak yangınları son durum! Türkiye'de Volvo sedan model satılmayacak mı? Volvo sedan model neden satılmayacak? Rüyada eski sevgilinin mesaj atması ne demek? Rüyada eski sevgiliyle barışmak neye işaret? Rüyada eski sevgiliyle mesajlaşmak nedir? Fenerbahçe Göztepe maçında ne oldu, neden kavga çıktı? Ali Koç neden yere düştü? TFF açıklama son durum! AMEDSPOR- İSTANBULSPOR MAÇI CANLI İZLE! Amedspor- İstanbulspor maçı izleme linki Ateş grubu burçları hangileri? Ateş grubu burçlarının özellikleri ne? Ateş kişisi ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek ne anlama gelir? Rüyada tanıdık biriyle kavga etmek ne demek? Rüyada arkadaşınla kavga etmek küsmek neye işaret? Amedspor- İstanbulspor maçı hangi kanalda? Amedspor- İstanbulspor maçı nereden izlenir? Mesai saatleri değişecek mi? Çalışma saatleri kısalacak mı? 2024 mesai saatleri kısalıyor mu? Batılı tarzda ilk tiyatro nedir? Batılı tarzda ilk tiyatro eserinin adı ne, yazarı kim? Orkideye nasıl bakılır, ne kadar su verilir? Orkide çiçeğinin özelliği nedir, toprağı nasıl olmalı? Orkide bakımı püf noktaları! SON DAKİKA: Bolu'da orman yangını! Bolu'da orman yangını mı çıktı? Orman yangını söndürüldü mü? Bolu'da son durum nedir? Sana Değer programının sunucuları kim? Seda Sayan yok mu? Seda Sayan programı neden yok? Sabahın Sultanı Seda Sayan ne zaman başlayacak? CANLI DÖVİZ KURU 19 AĞUSTOS: Dolar, Euro ne kadar? Dolar, Euro, Altın kaç TL? AÖF sonuçları açıklandı mı? AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sonuç sorgulama ekranı! Silahla araba durduran sivil polis! Hatay'da ne oldu, olay ne? Sivil polis neden vatandaşa silah çekti?
title