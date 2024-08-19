Tarihte bugün ne oldu? 19 Ağustos tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 19 Ağustos'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 19 Ağustos tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 19 Ağustos tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1871: Orville Wright, uçakların mucidi olan Wright kardeşlerden biri, bu tarihte doğdu.

1919: Afganistan, İngiltere'den bağımsızlığını kazandı ve bu tarih Afganistan'da Bağımsızlık Günü olarak kutlanır.

1934: Almanya'da Adolf Hitler, plebisit sonucu Führer (Lider) unvanını aldı ve Nazi Partisi'nin mutlak lideri oldu.

1960: Soğuk Savaş döneminde, Sovyetler Birliği uzaya ilk başarılı iki köpeği, Belka ve Strelka'yı gönderdi.

1989: Polonya'da Tadeusz Mazowiecki, Doğu Bloku'ndaki ilk komünist olmayan başbakan olarak seçildi.

1871: Orville Wright, Amerikalı havacı ve uçak mühendisi.

1946: Bill Clinton, Amerika Birleşik Devletleri'nin 42. başkanı.

14: Roma İmparatoru Augustus, bu tarihte hayatını kaybetti.

1662: Fransız matematikçi Blaise Pascal öldü.

1936: Federico García Lorca, İspanyol şair ve oyun yazarı, İspanya İç Savaşı sırasında infaz edildi.