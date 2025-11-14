Haberler

Güncelleme:
14 Kasım, tarih boyunca siyasi olaylar, kültürel gelişmeler ve bilimsel ilerlemelerle dikkat çeken bir gün olarak kayıtlara geçti. Türkiye ve dünya genelinde önemli gelişmelere sahne olan bu tarih, birçok kritik karar ve hatırlanmaya değer olayla tarih sayfalarında yerini aldı. Peki, tarihte bugün ne oldu? 14 Kasım tarihinde tarihte neler oldu?

14 Kasım, siyaset, bilim, kültür ve toplumsal alanlarda önemli olaylara sahne olmuş bir gün olarak tarih sayfalarına geçti. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşanan bu gelişmeler, zaman içinde önemini koruyarak hafızalarda yer buldu. 14 Kasım'a dair öne çıkan olaylar ve ayrıntılar, haberimizin devamında sizleri bekliyor.

OLAYLAR

  • 14 Kasım 1944 — Ahıska Türkleri, anayurtlarından Sovyetler Birliği içindeki uzak bölgelere sürgün edildi.
  • 14 Kasım — Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Trakya'da işgalin genişlediği bir gün olarak kayıtlara geçti.
  • 1851 — Moby-Dick adlı romanın ABD'de yayımlanması.
  • 1969 — Apollo 12 Ay misyonunun fırlatılması.
  • 1960 — Ruby Bridges, New?Orleans'ta okulların entegrasyonunu başlatan ilk siyahi çocuklardan biri oldu.
  • 1914 — Birinci Dünya Savaşı sırasında İstanbul merkezli kutsal savaş ilan edildi.

DOĞUMLAR

  • 14 Kasım 1937 — Önder Sav, Türk siyasetçi.
  • 14 Kasım 1949 — Güneş Taner, Türk politikacı.
  • Claude Monet (1840) — Fransız empresyonist ressam.
  • Condoleezza Rice (1954) — ABD Dışişleri Bakanı ve siyasetçi.
  • King Charles III (1948) — İngiltere kralı.
  • Astrid Lindgren (1907) — İsveçli çocuk kitapları yazarı ("Pippi Uzunçorap").
  • Yanni (1954) — Yunan müzisyen ve besteci.

ÖLÜMLER

  • Justinian I (565) — Bizans İmparatoru.
  • Gottfried Wilhelm Leibniz (1716) — Alman filozof ve matematikçi.
  • Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1831) — Alman filozof.
  • Booker T. Washington (1915) — ABD'li eğitimci ve yazar.
