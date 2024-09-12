Tarihte bugün ne oldu? 12 Eylül tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 12 Eylül'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 12 Eylül tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. Tarihte "12 Eylül Darbesi" olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, hükümetin demokratik meşruiyetini sorgulayarak hükümete karşı bir darbe gerçekleştirdi. 12 Eylül tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1980: 12 Eylül Darbesi veya 1980 İhtilali, resmî isimlendirmeleriyle 12 Eylül 1980 Harekâtı veya Bayrak Harekatı,Türk Silahlı Kuvvetlerinin 12 Eylül 1980 günü emir komuta zinciri içinde gerçekleştirdiği askerî darbe. 27 Mayıs Darbesi ve 12 Mart Muhtırası'nın ardından Türkiye Cumhuriyeti tarihinde Silahlı Kuvvetlerin yönetime karşı gerçekleştirdiği üçüncü ve son başarılı açık müdahaledir

1992: 1992 Yaz Olimpiyatları'nın Barcelona'da düzenlenmesinin ardından, ABD'nin ünlü sprinteri Carl Lewis ve diğer sporcular, yarışlarda büyük başarılar elde ederek spor tarihine adlarını yazdırdılar.

2003: Kuzey Kore, nükleer silah programıyla ilgili uluslararası anlaşmaların ihlaline devam ettiğini açıkladı. Bu olay, uluslararası ilişkilerde büyük bir gerilime yol açtı ve nükleer silahlar üzerindeki denetimlerin sıkılaştırılmasına neden oldu.

2012: Mısır'da, eski Cumhurbaşkanı Hosni Mubarak'ın yargılandığı davada, onun hükümetine karşı yapılan protestoların etkisi ve bu dönemdeki sosyal değişiklikler uluslararası medyada geniş yer buldu.