Tarihte bugün ne oldu? 1 Ekim tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 1 Ekim'de farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 1 Ekim tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 1 Ekim tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1949: Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşu ilan edildi. Mao Zedong, Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda yaptığı konuşmada yeni devletin kurulduğunu duyurdu.

1949 - Ankara Devlet Tiyatrosu kuruldu. Küçük Tiyatro ve Büyük Tiyatro sahneleri açıldı.

1958 - NASA kuruldu.

1971: Disney World, Florida, ABD'de açıldı. Bu, Walt Disney'in en büyük temalı parkı olarak tasarlandı ve zamanla dünyanın en popüler turistik mekanlarından biri haline geldi.

1982: "E.T. the Extra-Terrestrial" filmi, Steven Spielberg'in yönettiği bu klasik yapım, dünya genelinde büyük bir başarı elde etti ve sinema tarihinde önemli bir yer edindi.

2017: İspanyol hükümeti, Katalonya'daki bağımsızlık referandumuna yönelik olarak polis güçlerini kullanarak seçmenleri engellemeye çalıştı. Bu olay, uluslararası alanda büyük yankı uyandırdı.