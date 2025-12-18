Haberler

Tarihin 'ilk tuvaleti' Afyonkarahisar'da keşfedildi

Tarihin 'ilk tuvaleti' Afyonkarahisar'da keşfedildi Haber Videosunu İzle
Tarihin 'ilk tuvaleti' Afyonkarahisar'da keşfedildi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Frig Vadisi'nde tarihin ilk apartmanlarından birisi olan kayaya oyularak yapılan 3 katlı yapı içerisinde yer alan alaturka tuvalet tarihin ilk tuvaletlerinden birisi olarak gösteriliyor.

  • Afyonkarahisar'daki Frig Vadisi'nde bulunan bir yapının 3. katında, tarihin ilk alaturka tuvaleti olarak nitelendirilen bir tuvalet keşfedildi.
  • Tuvalet, Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından asılan bilgilendirme levhasında 'tarihin ilk alaturka tuvaleti' olarak belirtiliyor.
  • Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, bu tuvaletin bulunduğu bölgede Romalılar, Bizanslar ve Hititler gibi 6 medeniyetin yaşadığını ifade etti.

Afyonkarahisar'da her mevsim ilgi odağı olmaya devam eden Frig Vadisi'nde yer alan eserler bir birinden ilginç özellikleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

TARİHİN İLK APARTMANINDA TARİHİN İLK ALATURKA TUVALETİ

Vadinin Ayazini kısmında kalan bölgede yer alan ve tarihin ilk apartmanı olarak bilinen yapının 3.'ncü katındaki tuvalet ise görenleri adeta hayrete düşürüyor.

Tarihin 'İlk tuvaleti' Afyonkarahisar'da keşfedildi

Yapının içerisinde oyma şeklinde alaturka olarak yapılan tuvalet Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından asılan bilgilendirme levhasında 'tarihin ilk alaturka tuvaleti' olarak nitelendiriliyor.

Tarihin 'İlk tuvaleti' Afyonkarahisar'da keşfedildi

"6 MEDENİYET YAŞAMIŞ"

İlginç eserle ilgili konuşan Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, vadiye ve eseri görmeye gelenlerin tuvalet ile ilgili kendilerine sürekli sorular sorduklarını kaydederek, "O konuda bize çok sorular geliyor. Öğrendiğimize göre 6 medeniyet yaşamış. Romalılar, Bizanslar ve Hititler gibi. Dünyanın ilk tuvaleti olarak adlandırılan yer apartmanın 3.'ncü katında. Gerçekten bakıldığı zaman tuvaleti hatırlatıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Gram altın 6 bin TL sınırını aştı

Altın durdurulamıyor! Tarihi rekor kırdı
Gözaltına alınan Danla Bilic'den bomba paylaşım

Serbest bırakılan Danla Bilic'den bomba paylaşım
ABD'de uçak faciası: 5 kişi hayatını kaybetti

Havalimanına inerken çakıldı! Çok sayıda ölü var
Aracın astığı plakanın bedeli ağır oldu

Aracına astığı plakanın bedeli ağır oldu
İlk 11'e geri dönen Ahmed Kutucu 315 gün sonra gol attı

Galatasaraylıların adını unuttuğu isim 315 gün sonra gol attı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

la oğlum element uydurmayin, 20 sene önce köylerde bile tuvalet kağıdı olarak çakmak tasi ile siliyordu insanlarin totosunu

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi

Mahkeme, teğmenlerin kılıçlı yemin töreni için son sözü söyledi
Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı

Sabah yürüyüşüne çıkan yaşlı kadın 31 öğrencinin hayatını kurtardı
97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur

97 bin lira olan yoksulluk sınırı ile ilgili yorumu çok konuşulur
Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz

Ahırda bir garip olay! Videosu olmasa kimse inanmaz
Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız serbest bırakıldı

Aleyna Tilki, İrem Sak, Danla Bilic ve Senna Yıldız hakkında karar
2-0 geride olan Gençlerbirliği'nden 10 dakikada tarihi geri dönüş

Yok böyle maç! 2-0'dan 10 dakikada tarihi geri dönüş
Resmi Gazete'de yayımlandı! Hastanelerde enfeksiyon kontrol komiteleri kuruluyor

Hastanelerde yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak
Çin'deki otelde şok edici manzara: Oyun bağımlısı misafir çöp dağı bıraktı

İki yıl boyunca otelden çıkmadı, odaya girenlerin ağzı açık kaldı
Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı

Görüşmeler devam ederken iş dünyasından kritik asgari ücret mesajı
Ünlülere uyuşturucu operasyonundan detaylar: Mümine Senna Yıldız'ın evinde aparat bulundu

Operasyondan yeni detaylar! Evinden aparat çıkan bir isim var
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Bahçeli: İmralı'nın cezaevinden çıkma ve özgürlük talebi yok

Öcalan serbest kalır mı? Bahçeli'den sürece dair yeni çıkış
title