Tarihin 'ilk tuvaleti' Afyonkarahisar'da keşfedildi

Afyonkarahisar'da her mevsim ilgi odağı olmaya devam eden Frig Vadisi'nde yer alan eserler bir birinden ilginç özellikleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

TARİHİN İLK APARTMANINDA TARİHİN İLK ALATURKA TUVALETİ

Vadinin Ayazini kısmında kalan bölgede yer alan ve tarihin ilk apartmanı olarak bilinen yapının 3.'ncü katındaki tuvalet ise görenleri adeta hayrete düşürüyor.

Yapının içerisinde oyma şeklinde alaturka olarak yapılan tuvalet Afyonkarahisar Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından asılan bilgilendirme levhasında 'tarihin ilk alaturka tuvaleti' olarak nitelendiriliyor.

"6 MEDENİYET YAŞAMIŞ"

İlginç eserle ilgili konuşan Ayazini Köyü Muhtarı Bekir Yılmaz, vadiye ve eseri görmeye gelenlerin tuvalet ile ilgili kendilerine sürekli sorular sorduklarını kaydederek, "O konuda bize çok sorular geliyor. Öğrendiğimize göre 6 medeniyet yaşamış. Romalılar, Bizanslar ve Hititler gibi. Dünyanın ilk tuvaleti olarak adlandırılan yer apartmanın 3.'ncü katında. Gerçekten bakıldığı zaman tuvaleti hatırlatıyor" dedi.