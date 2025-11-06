Haberler

Tanju Özcan'dan kendisine "Yezit" diyen Davutoğlu'na yanıt

Tanju Özcan'dan kendisine 'Yezit' diyen Davutoğlu'na yanıt Haber Videosunu İzle
Tanju Özcan'dan kendisine 'Yezit' diyen Davutoğlu'na yanıt
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu Haberler.com stüdyosunda Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan için "Bu Yezit ahlakına sahip adam beni eleştirmiş. Utanmaz adam, zavallı mazlum mültecilerin suyunu kesen adam" ifadelerini kullanmıştı. Davutoğlu'nun bu söylemi sonrası Tanju Özcan cephesinden de sert bir açıklama geldi.

  • Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı 'Yezit ahlakına sahip' olmakla suçladı.
  • Tanju Özcan, Ahmet Davutoğlu'nu 'Türkiye'yi sığınmacı çiftliğine çevirmek' ve 'Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırmak' ile eleştirdi.
  • Tanju Özcan, Ahmet Davutoğlu'nun AKP'den kovulduktan sonra CHP'ye katıldığını ve şimdi AKP'ye dönmek için çaba gösterdiğini iddia etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuk olduğu Haberler.com stüdyolarında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe ve Melis Yaşar'ın sorularını yanıtlamıştı. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a sert sözlerle yüklenmişti.

DAVUTOĞLU'NDAN "YEZİT" GÖNDERMESİ

Davutoğlu, Özcan için "Cumhurbaşkanlığı seçimi kazanılmış olsa bunlar demek ki rövanşizmi önce bize uygulayacaklardı. Tahammül edemediler. Tek niyetim vardı, Türkiye'yi bir rövanşizm tuzağına düşürmemek. Bitti mi o tehlike? Yine bitmedi, 2028'de yine bu mantık, bize dahi tahammül edemeyen CHP mantığı nelere yol açabilir? Görüyoruz. CHP'nin içindeki makul insanları, seviyeli siyaset yapanları tenzih ederim... Ama bir belediye başkanı var, utanmaz adam, zavallı mazlum mültecilerin suyunu kesen adam... Bu Yezid ahlakıdır, Kerbela'da Hz. Hüseyin'in suyunu kesmek... Bu Yezit ahlakına sahip adam beni eleştirmiş. Geçen sene Akşamseddin anma törenlerinde kendisi de vardı. Hitap ederken söyledim, Akşamseddin Şamlı idi. Timur Savaşı esnasında Bolu'ya göçtü. Bu adam kendi genel başkanının kapısında kamyonla dayanan adam beni eleştiriyor şimdi. Eleştirse ne olur, eleştirmese ne olur" dedi.

TANJU ÖZCAN'DAN DAVUTOĞLU'NA YANIT

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tanju Özcan "Bana 'utanmaz adam' diyen utanmaz; Türkiye'yi sığınmacı çiftliğine çevirdin, Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdın. AKP'den kovulunca Kılıçdaroğlu'nu kandırıp CHP'ye yamandın, şimdi de AKP'ye dönmek için taklalar atıyorsun. Sonra kalkmış, vatansever birine 'utanmaz adam' diyorsun! Hadi oradan!" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah hedeflerine saldırdı

İsrail rahat durmuyor! Bir ülkeye daha saldırı başlattı
İBB soruşturmasında 6 gazeteci hakkında yurtdışı çıkış yasağı

İBB soruşturmasında 6 gazeteci için karar çıktı
Atatürk için mevlüt okutulacak olması Mehmet Boynukalın'ı rahatsız etti

Müftülüklere gönderilen Atatürk talimatından rahatsız: Caiz değildir
Haberler.com
500

Yorumlar (23)

Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Ahmet Davutoglu, O turbeyi neden getirdiniz? Tanjunun tirnagi bile olamazsiniz? Ayrica sozlerinizle Halki kin ve nefrete yonlendirdiginizin farkinda misiniz??? B.Belediye Baskaninin yerinde olsam A.Davutoglunu savciliga verirdim...Davutoglu Git evinde otur lutfen Fatih Erbakanida cagir tavla oynayin, siyaset size Gore degil

Yorum Beğen202
Yorum Beğenme73
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

Tanju başkan lafa değil söyleyene bakarım adam mı diye demiş ve ciddiye almamış boş beleş serok Ahmet'i:))

yanıt73
yanıt18
Haber YorumlarıErkan ÖZSOY:

Keşke her belediye başkanı Tanju Özkan gibi olsa

Yorum Beğen164
Yorum Beğenme73
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıErkan ÖZSOY:

Keşke Tanju Özcan kadar olabilseniz

Yorum Beğen154
Yorum Beğenme62
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Ben asla hiç bir şey olamam. Ben HİÇLİK im.

yanıt1
yanıt12
Haber YorumlarıSefa:

hiçlik sen elinde tuzluk hıyar var diyene koşuyorsun. başına bi şey gelecek. la sen ne içiyon

yanıt11
yanıt2
Haber YorumlarıHasan Kastamonulu:

Bu yüzsüz soytarının partisi CHP sayesinde meclise 10 milletvekili sokmadı mı? Önce AKP sayesinde adam oldu şutlandı AKP'ye muhalefet olup CHP'ye yamandı. Şimdi CHP'ye hakaret ediyor. Bu adama itibar edenin adamlığı kalmaz.

Yorum Beğen108
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Davutoğlu ve 3 tane daha var, bunlar akpkk dan anlaşmalı ayrılıp parti kurdular, oy kayıpları olacağını d...muz gibi biliyorlardı, Sandık gelsin hepsi bir araya toplanacak, amaaa yemezler yavrum, ense traşınızı görmeye az kaldı.....

yanıt38
yanıt9
Haber Yorumlarıdr_ersin:

İnşallah Başbakan seçildiğinde kendisine oy vermemişsindir.Eğer ki vermişsen senin de adamlığın yokmuş demek ki.Çünkü bu tavukoğlu hep dönekti zaten.

yanıt20
yanıt3
Tüm 23 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor! 3 kötü haber birden daha
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
Ronaldo satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var

Satın aldığı en pahalı şeyi söyledi: Tam 10 yıldır var
Yüzme havuzu kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu

Havuz kazarken hayatı değişti! Bir kürek darbesiyle servet buldu
Galatasaray'ın yıldızı Leroy Sane beklediği haberi aldı

Leroy Sane'ye müjde üstüne müjde
Beşiktaş'a 3 kötü haber birden

Beşiktaş'ın yüzü gülmüyor! 3 kötü haber birden daha
Kim Kardashian'dan kan donduran açıklama: Beni öldürmek istiyorlar

Ünlü yıldız ölümle burun buruna! Suikast planı ortaya çıktı
Heidi Klum ve kızı Leni tepkileri umursamadı: Yeni iç çamaşırı pozları yine olay yarattı!

Ünlü Model tepkileri umursamadı: iç çamaşırı pozları olay yarattı!
Sabri Sarıoğlu'ndan maç sonuna damga vuran hareket

Maç sonuna damga vuran olay
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu

Ünlü iş insanı mezarlıkta asılı halde bulundu
Yapay zeka değil gerçek! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz

Halimize şükretmeliyiz! Yedikleri şeyin ne olduğunu bir bilseniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.