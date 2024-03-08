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Tanju Çelik kimdir? CHP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik kaç yaşında, nereli?

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CHP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik kaç yaşında, nereli? CHP İzmir Bergama Belediye Başkan Adayı Tanju Çelik hakkında merak edilenler. Tanju Çelik kaç yaşında ve nereli olduğu gibi soruların yanıtları araştırılıyor. Tanju Çelik'in biyografisi ve politik kariyeri hakkında detaylar.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP İzmir Bergama Belediye Başkan adayı ise Tanju Çelik oldu. Tanju Çelik kimdir? Tanju Çelik nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

TANJU ÇELİK KİMDİR?

Tanju Çelik, 1972 yılında doğmuş olup, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olarak akademik kariyerine başlamıştır. Çocuk sağlığı ve hastalıkları alanında uzmanlık derecelerini elde ederek, birçok ulusal ve uluslararası alanda bilimsel çalışmalara imza atmıştır.

Doktorluk kariyerine İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başlayan Çelik, daha sonra farklı hastanelerde yöneticilik ve başhekim yardımcılığı gibi önemli görevlerde bulunmuştur. 2017-2020 yılları arasında İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Sağlığı ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin başhekimliğini üstlenmiştir.

Siyasetle de ilgilenen Prof. Dr. Tanju Çelik, 2015 yılında AKP'den milletvekili aday adayı olmuştur. 2023 yılında ise CHP'ye geçerek milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunmuştur. 2024 yerel seçimleri içinse CHP Parti Meclisi tarafından Bergama belediye başkan adayı olarak seçilmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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