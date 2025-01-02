Üye Girişi
Haberler
DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
Öcalan ile görüşen DEM Parti'den bir kritik ziyaret daha
ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
ABD'de bir korkunç saldırı daha! Çok sayıda yaralı var
ABD, DEAŞ'ı yeniden sahaya mı sürdü? Kanlı saldırılar sonrası olay iddia
ABD'yi kana bulayan saldırılarla ilgili bomba iddia
Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
Eski İstihbarat Daire Başkanı gözaltında

"Tango" kapandı mı, neden girilmiyor? Tango uygulamasına Türkiye'de erişim engeli geldi!

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tango kapandı mı ve Türkiye Tango uygulamasına neden girilmiyor soruları gündeme geliyor. Milyonlarca kullanıcıya sahip olan Tango uygulaması neden erişim engeli getirildiği merak ediliyor. Peki, "Tango" kapandı mı, neden girilmiyor?

Tango'ya neden giremiyorum? Türkiye'de mahkeme kararıyla, milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler sosyal medya platformu "Tango"ya erişim engeli getirildi. "Tango" kapandı mı, neden girilmiyor? Detaylar haberimizdedir…

TANGO KAPANDI MI?

Görüntülü arama ve canlı yayın gibi çeşitli hizmetler sunan sosyal medya platformu Tango, mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Engelliweb'in paylaştığı bilgilere göre, platformun "tango.me" alan adı, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 numaralı kararıyla engellendi.

'Tango' kapandı mı, neden girilmiyor? Tango uygulamasına Türkiye'de erişim engeli geldi!

Kararın gerekçesi hakkında kamuoyuna ayrıntılı bir bilgi sunulmazken, platformun erişime kapatılma nedeni ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Hadise'ye Demet Akalın'dan olay tepki! Yaptığı yorum kavga çıkarır
img

Gece yarısı takımsız kaldı
img

İstanbul'un ünlü kebapçısı tutuklandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Mansur Yavaş nasıl önde olur?' diyen İmamoğlu anket yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Yaptırdığı anketten Yavaş çıktı
'Deli raporum var, bana bir şey olmaz' diyerek tehdit ettiği eşini vahşice katletti
Çocukları alt kattayken eşini vahşice katletti
Sibel Taşçıoğlu'ndan 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Takipçisinin 'Müslüman Noel kutlamaz' yorumuna olay yanıt
Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
İşte Arda'nın yeni takımı
Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
Dev bankalardan çok konuşulacak altın öngörüsü
İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları
İşte memur ve emekliler için en güçlü zam senaryoları

Son Dakika Haberleri

Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 2 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Zamlı maaş Ocak'ta mı Şubat'ta mı yatar? İnci Taneleri bu akşam var mı? 2 Ocak İnci Taneleri dizisi 29. bölüm yayınlanacak mı? 2025 yemek ücreti ne kadar oldu? 2025 yemek kartı limiti kaç TL? Sabri Uzun kimdir, neden gözaltına alındı? Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun'un suçu nedir? DEM Parti ve Devlet Bahçeli ne zaman görüşecek? "Tango" kapandı mı, neden girilmiyor? Tango uygulamasına Türkiye'de erişim engeli geldi! Roblox ne zaman açılacak, bugün açılacak mı? 2 Ocak 2025 Roblox erişim engelinde son durum! Kızılcık Şerbeti bu hafta var mı, 83. bölümü ne zaman? 3 Ocak Cuma Kızılcık Şerbeti yayınlanacak mı? Bugün kandil mi? Regaip Kandili ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.