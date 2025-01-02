'Tango' kapandı mı, neden girilmiyor? Tango uygulamasına Türkiye'de erişim engeli geldi!

Tango'ya neden giremiyorum? Türkiye'de mahkeme kararıyla, milyonlarca kullanıcısı bulunan popüler sosyal medya platformu "Tango"ya erişim engeli getirildi. "Tango" kapandı mı, neden girilmiyor? Detaylar haberimizdedir…

TANGO KAPANDI MI?

Görüntülü arama ve canlı yayın gibi çeşitli hizmetler sunan sosyal medya platformu Tango, mahkeme kararıyla Türkiye'de erişime kapatıldı. Engelliweb'in paylaştığı bilgilere göre, platformun "tango.me" alan adı, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nin 11 Aralık 2024 tarihli ve 2024/15041 numaralı kararıyla engellendi.

Kararın gerekçesi hakkında kamuoyuna ayrıntılı bir bilgi sunulmazken, platformun erişime kapatılma nedeni ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.