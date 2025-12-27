Haberler

Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da MartıTAG ile yolcu taşıdığı öne sürülen bir sürücü, müşteri gibi araca binen taksicilerin ihbarı sonrası yakalandı. Sürücüye 46 bin TL, yolcuya ise 3 bin 84 TL ceza kesilirken, olayı kayda alan taksicinin "Gece gece 50 bin daha girdi" paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Konya'da MartıTAG üzerinden yolcu taşıdığı öne sürülen bir sürücü, müşteri kılığında araca binen taksiciler tarafından tespit edilerek polis ekiplerine bildirildi. Yapılan kontrolün ardından sürücüye 46 bin TL, yolcuya ise 3 bin 84 TL idari para cezası uygulandı.

TAKSİCİLER MÜŞTERİ GİBİ BİNDİ, ARAÇ YAKALANDI

İddiaya göre, taksiciler MartıTAG yapan araca müşteri gibi bindi ve yolculuk sırasında sürücüyü kayda aldı. Ardından durum ekiplerle paylaşıldı ve araç durdurularak işlem yapıldı.

"GECE GECE 50 BİN DAHA GİRDİ" PAYLAŞIMI

Olayı kayda alan taksici, cezaların kesilmesinin ardından görüntüleri sosyal medya hesabından "Gece gece 50 bin daha girdi" notuyla paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Paylaşımın ardından kullanıcı yorumları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar uygulanan cezanın caydırıcı olduğunu savunurken, bazıları ise yöntemin ve yaşananların etik olup olmadığı üzerinden tartışma başlattı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında

81 ilde aynı anda düğmeye basıldı! İki reyon özellikle mercek altında
30 bin dolarlık kabus! Kiev'e 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor

Ülkenin başkentine 500 atış yapıldı, her noktadan alevler yükseliyor
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıHasan Turk:

Serefszler sizde aynısınız

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Demir:

girsin sıkıntı yok eşkiya taksici ler sizi asıl tehlike sizsiniz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Özgür Özel mi? Fotoğraf krizi sonrası ilk açıklama geldi

Kulisleri kaynatan hamle sonrası Özel'den adaylık sorusuna yanıt
Türkiye'nin ana arterinde kar kalınlığı 10 santime ulaştı

Türkiye'nin ana arteri şu an bu durumda! Ekipler alarma geçti
Binlerce öğrenciye af geliyor

Hayalleri yarım kalan binlerce öğrenciye müjde
Dikkat çeken ziyaret! Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde

Operasyon hazırlığı mı? Özel Harekat Başkanı sınır ötesinde
Bankada hesabı olan milyonları etkileyecek! Para transferinde yeni dönem

Milyonları etkileyecek düzenleme! Para transferinde köklü değişiklik
Yıldız Tilbe'nin programa damga vuran dansı! Tatlıses kahkahalara boğuldu

Ünlü şarkıcının dansı, programa damga vurdu