Taksicilere yakalanan Martı Tag sürücüsü bedelini ağır ödedi

Konya'da MartıTAG üzerinden yolcu taşıdığı öne sürülen bir sürücü, müşteri kılığında araca binen taksiciler tarafından tespit edilerek polis ekiplerine bildirildi. Yapılan kontrolün ardından sürücüye 46 bin TL, yolcuya ise 3 bin 84 TL idari para cezası uygulandı.

TAKSİCİLER MÜŞTERİ GİBİ BİNDİ, ARAÇ YAKALANDI

İddiaya göre, taksiciler MartıTAG yapan araca müşteri gibi bindi ve yolculuk sırasında sürücüyü kayda aldı. Ardından durum ekiplerle paylaşıldı ve araç durdurularak işlem yapıldı.

"GECE GECE 50 BİN DAHA GİRDİ" PAYLAŞIMI

Olayı kayda alan taksici, cezaların kesilmesinin ardından görüntüleri sosyal medya hesabından "Gece gece 50 bin daha girdi" notuyla paylaştı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak tartışma yarattı.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA BAŞLADI

Paylaşımın ardından kullanıcı yorumları ikiye bölündü. Bazı kullanıcılar uygulanan cezanın caydırıcı olduğunu savunurken, bazıları ise yöntemin ve yaşananların etik olup olmadığı üzerinden tartışma başlattı.