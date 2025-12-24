Haberler

Taksiciler TAG sürücüsü zannettikleri kuryeye saldırdı! Görüntüler ortaya çıktı

Güncelleme:
Taksicilerin geçtiğimiz günlerde görülen Martı TAG davasında mahkeme heyetinin erteleme kararının ardından Çağlayan Adliyesi önünde çıkan arbedeye ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde taksicilerin, Martı TAG sürücüsü zannettikleri motosikletli kuryeye saldırdığı anlar yer aldı.

  • Taksicilerin Martı TAG sürücüsü zannettikleri motosikletli bir kuryeye saldırdıkları görüntüler ortaya çıktı.
  • Martı TAG hakkındaki korsan taşımacılık ve haksız rekabet davasının altıncı duruşması 24 Haziran 2026'ya ertelendi.
  • Çağlayan Adliyesi önünde taksiciler ile Martı TAG sürücüleri arasında arbede çıktı ve polis biber gazıyla müdahale etti.

Taksiciler Odası'nın "Korsan taşımacılık ve haksız rekabet" suçlamasıyla Martı TAG'a yönelik şikayetiyle başlayan ve geçtiğimiz günlerde 6. duruşması görülen dava ertelendi. Kararın ardından Çağlayan Adliyesi önünde bekleyen taksiciler ve Martı TAG sürücüleri arasında arbede çıktı. Arbede anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıkarken taksicilerin TAG sürücüsü zannettikleri motosikletli bir kuryeye saldırdıkları anlaşıldı.

DAVA ERTELENDİ

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası ile İzmir ve Antalya'daki Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odaları'nın yanı sıra İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi ve Sabiha Gökçen Havalimanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi, 2023 yılında Martı TAG hakkında "korsan taşımacılık" ve "haksız rekabet" iddialarıyla hukuki süreç başlatmıştı.

Yaklaşık iki yıldır süren davanın altıncı duruşması İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde yapıldı. Mahkeme heyeti, uyuşmazlığın sağlıklı biçimde değerlendirilebilmesi için zorunlu olan bilirkişi raporunun henüz tamamlanmadığını vurgulayarak, mevcut durumda hüküm kurulamayacağına karar verdi. Bu nedenle dosya için ek bilirkişi raporu alınmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 24 Haziran 2026'ya erteledi.

ADLİYE ÖNÜNDE ARBEDE

Davanın ertelenmesinin ardından Çağlayan Adliyesi önünde bekleyen taksiciler ile Martı TAG sürücüleri arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik zaman zaman arbedeye dönerken polis ekipleri, adliye çevresindeki yolu kapatan taksicilere biber gazıyla müdahale etti.

TAG SÜRÜCÜSÜ ZANNETTİLER, KURYEYE SALDIRDILAR

Arbede anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde taksicilerin Martı TAG sürücüsü zannettikleri motosikletli bir kuryeye saldırdıkları anlar yer aldı. Video kaydı alan vatandaşın "Bu kuryeye niye vuruyorlar oğlum" diyerek tepki gösterirken polisin müdahalesiyle arbede sona erdi.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Biri 15, diğeri 16 yaşında! Liseliler yapay zekayla kızların müstehcen fotoğraflarını ürettiler

Uzak Şehir'in başrol oyuncusu zor günler geçiriyor! Sete ara verdi, yeni bölüm yayını net değil

