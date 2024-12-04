Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan taklit ve tağşiş ürünler listesine ürünlerinde gıda boyası tespit edilen 4 çay markası eklendi. Taklit tağşiş listesindeki hileli Çay markaları hangileri?

TAKLİT TAĞŞİŞ LİSTESİNDEKİ HİLELİ ÇAY MARKALARI HANGİLERİ?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu çay markalarının ürünlerinde doğal olmayan gıda boyalarının saptandığı aktarıldı. Bu durumun, hem tüketiciyi yanılttığı hem de halk sağlığına yönelik tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Taklit-tağşiş yapılan hileli ürünler listesine eklenen çay markaları ve ürünleri şu şekilde: