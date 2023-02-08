Taha Duymaz öldü mü? SON DURUM! Taha Duymaz kurtarıldı mı, yaşıyor mu? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz da annesi ve bazı aile üyeleriyle enkaz altında kaldı. Fenomenin ablası Semiha Duymaz da çektiği videoyla ailesi için yardım istedi. Peki, Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz kurtarıldı mı, yaşıyor mu? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı?

Taha Duymaz öldü mü? Çektiği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz da annesi ve bazı aile üyeleriyle enkaz altında kaldı. Fenomenin ablası Semiha Duymaz da çektiği videoyla ailesi için yardım istedi. Peki, Taha Duymaz öldü mü? Taha Duymaz kurtarıldı mı, yaşıyor mu? Taha Duymaz enkazdan çıkarıldı mı? Detaylar...

TAHA DUYMAZ ÖLDÜ MÜ?

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz ve annesi Hatay'da meydana gelen depremde göçük altında kaldı. Annesi ve kardeşine ulaşamadıklarını söyleyen acılı abla, sosyal medya hesabından gözyaşları içinde video yayınlayarak yardım istedi. Taha Duymaz'ın enkazdan çıkarılıp çıkarılmadığı konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

"LÜTFEN YARDIM EDİN"

Hatay'da yaşayan kardeşi Taha Duymaz ve annesinin akraba ziyaretine gittikleri esnada depreme yakalandıklarını söyleyen acılı abla Semiha Duymaz, "Orada hiç kimse yok göçük altında kalmışlar, Akevler Betonsan, lütfen yardım edin" diyerek adres bilgilerini paylaştı.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003 tarihinde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya gelmiştir. Sosyal medya hesabına yüklediği yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz, 1,1 milyon takipçiye sahiptir.