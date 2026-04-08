Taciz edilen eşcinsel bir araba dayak attı

Brezilya’da yaşanan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Eşcinsel olduğu belirtilen bir genç, bir grup tarafından taciz edilmesinin ardından sert şekilde karşılık verdi.

GERİLİM KISA SÜREDE TIRMANDI

İddiaya göre çete mensubu olduğu öne sürülen kişiler tarafından sözlü tacize maruz kalan genç, kendisini savunarak karşılık verdi. O anlar çevredeki kişiler tarafından kaydedildi.

BİRİNE SERT ŞEKİLDE KARŞILIK VERDİ

Görüntülerde gencin, gruptaki kişilerden birine sert şekilde müdahale ettiği ve yaşananların kısa sürede kavgaya dönüştüğü görüldü. O anlar sosyal medyada hızla yayıldı. Olayın ardından paylaşılan görüntüler geniş yankı uyandırırken, sosyal medyada çok sayıda yorum yapıldı.