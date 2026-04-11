Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Survivor’da her sezon farklı olaylar yaşanırken bu kez konseyde geçen diyalog herkesi şaşırttı. Nefise Karatay’ın Acun Ilıcalı’ya yaptığı sürpriz talep, yarışmaya damga vuran anlardan biri oldu.

“BENİ ESKİ SEVGİLİMLE GÖRÜŞTÜRECEKTİNİZ”

Konseyde söz alan Nefise Karatay, Acun Ilıcalı’ya daha önce verdiği bir sözü hatırlatarak dikkat çeken bir istekte bulundu:

“Sizin bana sözünüz vardı, beni eski erkek arkadaşımla görüştürecektiniz.”

ACUN ILICALI GÜLMEKTEN KENDİNİ ALAMADI

Bu sözler karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Acun Ilıcalı, esprili bir yanıt verdi:

“Survivor gerçekten bambaşka bir yarışma. 20 yıl geçti, her sene şaşırmaya devam ediyorum. Soracağız yani, ben sana haber getiririm.”

Ilıcalı’nın bu sözleri sırasında gülmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

“ÇOK HAYIRLI BİR ŞEY GİBİ GELMEDİ”

Nefise Karatay ise Ilıcalı’nın yanıtına esprili bir şekilde karşılık vererek, “Çok hayırlı bir şey diyecek gibi gelmedi” dedi.

ESPRİ DEVAM ETTİ

Diyalog bununla da sınırlı kalmadı. Acun Ilıcalı’nın “İnşallah çocuk bizimle iletişimi kesmez” sözleri stüdyoda kahkahalara neden oldu.

Acun Ilıcalı’nın, Nefise Karatay’ın bu sürpriz talebine nasıl bir yanıt vereceği merak konusu oldu. Ünlü yarışmacının eski sevgilisiyle görüşüp görüşemeyeceği ise Survivor’ın yeni bölümünde netlik kazanacak.

MURAT BOZ İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Survivor All Star’da birleşme partisine Murat Boz, Deniz Seki ve Burak Kut katılmıştı. Gecede yaşanan diyaloglar ve performanslar uzun süre gündemde kalmıştı.

Murat Boz’un adaya gelmesinin ardından Nefise Karatay’ın ünlü şarkıcıya olan ilgisi dikkat çekmişti. Karatay’ın, Boz’un kendisiyle ilgilendiğini iddia ettiği sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Nefise Karatay, “Bütün yarışmacılar Murat Boz’un bana olan ilgisinden çatır çatır çatladı. Bir tek benimle ilgilendi” diyerek iddialı bir çıkış yapmıştı.