Survivor'da Nagihan'dan peş peşe kavgalar! Acun Ilıcalı çileden çıktı

Survivor’da birleşme partisi sonrası yaşanan tartışmalar yarışmaya damga vurdu. Nagihan Karadere’nin Seda ile yaşadığı gerilim ve dokunulmazlık oyununda çıkan tartışma sonrası Acun Ilıcalı’nın konseydeki sert sözleri dikkat çekti.

  • Survivor'da Nagihan Karadere ile Seda arasında yer tartışması yaşandı.
  • Survivor'da Nagihan Karadere ile Gözde arasında dokunulmazlık oyununda tartışma yaşandı.
  • Acun Ilıcalı, Survivor konseyinde Nagihan Karadere'yi eleştirdi ve onunla konuşmayacağını söyledi.

Survivor’da birleşme partisinin ardından yarışmacılar arasında tansiyon yükseldi. Can Berkay Ertemiz ile Seren Ay Çetin arasında bulaşık yıkama nedeniyle tartışma yaşanırken, Nagihan Karadere’nin yaşadığı gerilimler geceye damga vurdu.

YER TARTIŞMASI BÜYÜDÜ

Nagihan ile Seda arasında başlayan yer tartışması kısa sürede büyüdü. İddiaya göre Nagihan, Seda’nın eşyalarını ayağıyla iterek “Burası benim alanım, buraya girmeyeceksin” diyerek tepki gösterdi. İkilinin karşı karşıya geldiği anlar dikkat çekti.

    DOKUNULMAZLIK OYUNUNDA GERİLİM

    Birinci dokunulmazlık oyununda ise Nagihan ile Gözde arasında tartışma yaşandı. Gözde’nin “Haksızlık ediyorsun” sözlerine Nagihan sert tepki verirken, tartışmanın büyümesi üzerine yarışmacıların araya girdiği görüldü.

    ACUN ILICALI'DAN SERT SÖZLER

    Yaşanan olayların ardından konseyde konuşan Acun Ilıcalı, Nagihan’a sert sözlerle yüklendi. Ilıcalı, yaşananları eleştirerek kendisinin hata yaptığını ifade etti ve Nagihan’la konuşmayacağını söyledi.

    Yaşanan gerilim sonrası Nagihan Karadere'nin ceza alıp almayacağı merak konusu. Nagihan ile ilgili kararın yeni bölümde verileceği tahmin ediliyor.

    Haberler.com
    Haberler.com
    Yorumlar (1)

    bekir yapici:

    Ana konusu kurgu kavga dedikodu ama programin adi dünyada benzeri olmayan bir cok ülkede yayinlanan gercek survivor´la uzaktan yakindan alakasi olmayan ucunun Türkiyeye uygun survivoru,hala ilgilenen takip edenler varsa muhtemelen zamani bol bos kisilerdir

    Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

