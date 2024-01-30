Survivor nerede çekiliyor? Survivor 2024 hangi ülkede, hangi adada çekiliyor, harita konumu ne?

Survivor 2024'ün başlamasıyla birlikte yeni sezonun nerede çekim yaptığı merak edildi. Peki, Survivor 2024 nerede çekiliyor, hangi ülke? Survivor yeni sezon Dominik'te mi çekiliyor? Survivor hangi ülkede, hangi şehir ve ilçede? İşte Survivor'ın çekildiği ülke...

SURVİVOR HANGİ ÜLKEDE ÇEKİLİYOR?

Heyecan dolu anların yaşandığı, kıyasıya mücadelelerin yer aldığı Survivor All Star 2024 sezonu çekimleri başladı. Survivor çekimleri Dominik'te yapılıyor.

Survivor Dominik Cumhuriyeti'nde çekilmektedir.

Dominik Cumhuriyeti, Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır.

Dominik Cumhuriyeti Avrupalıların Amerika kıtalarında ilk oluşturdukları yerleşimdir. Başkenti, Santo Domingo da Amerika'lardaki ilk sömürge başkentiydi. Bağımsızlığının büyük bir bölümünde ülkede siyasi buhran yaşanmış, halkı temsil etmeyen ve baskıcı pek çok hükûmet tarafından idare edilmiştir. 1961'de diktatör Rafael Leonidas Trujillo Molina'nın ölümünden sonra Dominik Cumhuriyeti temsili demokrasiye geçmiştir.

YILLARA GÖRE SURVİVOR ÇEKİMLERİ NEREDE YAPILDI?

2005 - Palau

2006 - Panama

2007 - Panama

2010 - Filipinler

2011 - Dominik Cumhuriyeti

2012 - Dominik Cumhuriyeti

2013 - Dominik Cumhuriyeti

2014 - Dominik Cumhuriyeti

2015 - Dominik Cumhuriyeti

2016 - Dominik Cumhuriyeti

2017 - Dominik Cumhuriyeti

2018 - Dominik Cumhuriyeti

2019 - Dominik Cumhuriyeti

2020 - Dominik Cumhuriyeti

2021 - Dominik Cumhuriyeti

2022 - Dominik Cumhuriyeti

2024 - Dominik Cumhuriyeti

2024 - Dominik Cumhuriyeti