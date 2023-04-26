Survivor Nefise ablası kimdir? Survivor Nefise ailesi kim?

Survivor'un yeni bölümünde aile ödülü sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılardan Nefise'nin ailesinin kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Survivor Nefise annesi, ailesi kimdir? Survivor Nefise arkadaşı kim? İşte detaylar...

Survivor'un bu akşam yayınlanacak yeni bölümünde yarışmacılar aile ödülü için yarışacaklar. Aile ödülünde yarışmacılar, adaya gelen aileleri ve arkadaşları ile ilk kez görüştüler. Yeni bölüm sonrasında yarışmacıların aileleri araştırılan konular arasında yer alıyor. Yarışmacılardan Nefise'nin ailesi merak konusu oldu. Peki, Survivor Nefise annesi, ailesi kimdir? Survivor Nefise arkadaşı kim? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR NEFİSE KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Nefise Karatay oldu. Nefise Karatay 25 Şubat 2000 doğumludur. Nefise Karatay milli atlettir. Uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerini sürdürmektedir. Nefise Karatay henüz 5 yaşındayken spora başlamıştır. Nefise Karatay kariyerine Fenerbahçe ile başlamıştır.

SURVİVOR NEFİSE ABLASI KİM?

Survivor yarışmacılarından Nefise'nin ablası Melike Karatay'dır. Melike Karatay, Aile ödülü için yarışmaya gelmiştir.