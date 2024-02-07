Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da potaya kim girdi?

Survivor kim elendi ve adaya kim veda edecek merak ediliyor. TV8'de yayınlanan Survivor dokunulmazlığı hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Survivor eleme adayı kim oldu seyirciler tarafından merak ediliyor. Survivor eleme adayı kim oldu? Survivor'da potaya kim girdi? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da heyecan dolu anlar yaşandı! Dokunulmazlık için yapılan mücadelede iki takımın yarışmacıları karşı karşıya geldi. Büyük bir rekabetin yaşandığı yarışta, mavi takım öne geçti ve dokunulmazlık oyununun galibi onlar oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da yeni bir dönem başlıyor. Kırmızı takımın kaptanı Nagihan, mavi takımın kaptanı ise Ogeday oldu. Şimdi gözler, haftanın dördüncü ve son eleme adayının kırmızı takımın oylarıyla belirleneceği anı bekliyor.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç,Mustafa Kemal Kurt

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora