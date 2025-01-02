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Survivor 2025 yarışmacıları haftalık ne kadar alıyor? Survivor All Star-Gönüllüler yarışmacıları kim

Survivor 2025 yarışmacıları haftalık ne kadar alıyor? Survivor All Star-Gönüllüler yarışmacıları kim
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Survivor 2025 yarışmacıları haftalık ne kadar alıyor? Survivor 2025 All Star, yeni yılın ilk gününde büyük bir heyecanla izleyicilerle buluştu. Bu sezon Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları haftalık ne kadar kazandığı gündeme geliyor. Peki, Survivor All Star-Gönüllüler yarışmacıları kimler?

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 yeni sezonu başladı. Survivor All Star-Gönüllüler yarışmacıları haftalık ne kadar kazandığı ve yeni sezon Survivor yarışmacıları kimler olduğu gündeme geliyor. Survivor 2025 yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR 2025 YARIŞMACILARI HAFTALIK NE KADAR ALIYOR?

Ünlüler takımı - haftalık ücretler;

  • İsmail Balaban 120 bin TL
  • Serenay Aktaş 110 bin TL
  • Barış Murat Yağcı 100 bin TL
  • Sema Aydemir 110 bin TL
  • Zeynep Alkan 85 bin TL
  • Batuhan Karacakaya 105 bin TL
  • Yağmur Banda 95 bin TL
  • Ayşe Yüksel 90 bin TL
  • Adem Kılıçcı 125 bin TL

Gönüllüler takımı - haftalık ücretler;

  • Batuhan Gökgöz 80 bin TL
  • Tuğba Yeni 75 bin TL
  • Adilhan Numan 70 bin TL
  • Dilşah Kurt 75 bin TL
  • Mevlüt Koçak 75 bin TL
  • Kübra Avcı 70 bin TL
  • Göksu Küçükali 75 bin TL
  • Kaan Kazgan 80 bin TL

SURVİVOR 2025 YARIŞMACILARI

Gönüllüler Takımı

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgoz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

Survivor 2025 yarışmacıları haftalık ne kadar alıyor? Survivor All Star-Gönüllüler yarışmacıları kim

All Star Takımı

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda

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