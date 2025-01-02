Survivor 2025 yarışmacıları haftalık ne kadar alıyor? Survivor All Star-Gönüllüler yarışmacıları kim

Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 yeni sezonu başladı. Survivor All Star-Gönüllüler yarışmacıları haftalık ne kadar kazandığı ve yeni sezon Survivor yarışmacıları kimler olduğu gündeme geliyor. Survivor 2025 yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR 2025 YARIŞMACILARI HAFTALIK NE KADAR ALIYOR?

Ünlüler takımı - haftalık ücretler;

İsmail Balaban 120 bin TL

Serenay Aktaş 110 bin TL

Barış Murat Yağcı 100 bin TL

Sema Aydemir 110 bin TL

Zeynep Alkan 85 bin TL

Batuhan Karacakaya 105 bin TL

Yağmur Banda 95 bin TL

Ayşe Yüksel 90 bin TL

Adem Kılıçcı 125 bin TL

Gönüllüler takımı - haftalık ücretler;

Batuhan Gökgöz 80 bin TL

Tuğba Yeni 75 bin TL

Adilhan Numan 70 bin TL

Dilşah Kurt 75 bin TL

Mevlüt Koçak 75 bin TL

Kübra Avcı 70 bin TL

Göksu Küçükali 75 bin TL

Kaan Kazgan 80 bin TL

SURVİVOR 2025 YARIŞMACILARI

Gönüllüler Takımı

Tuğba Yeni

Dilşah Kurt

Batuhan Gökgoz

Mevlüt Koçak

Göksu Küçükali

Adilhan Numan

Kaan Kazgan

Kübra Avcı

All Star Takımı

Zeynep Alkan

Serenay Aktaş

Batuhan Karacakaya

Adem Kılıç

İsmail Balaban

Ayşe Yüksel

Sema Aydemir

Barış Murat Yağcı

Yağmur Banda