Survivor 2025 yarışmacıları haftalık ne kadar alıyor? Survivor All Star-Gönüllüler yarışmacıları kim
Survivor 2025 yarışmacıları haftalık ne kadar alıyor? Survivor 2025 All Star, yeni yılın ilk gününde büyük bir heyecanla izleyicilerle buluştu. Bu sezon Ünlüler ve Gönüllüler yarışmacıları haftalık ne kadar kazandığı gündeme geliyor. Peki, Survivor All Star-Gönüllüler yarışmacıları kimler?
Tv8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2025 yeni sezonu başladı. Survivor All Star-Gönüllüler yarışmacıları haftalık ne kadar kazandığı ve yeni sezon Survivor yarışmacıları kimler olduğu gündeme geliyor. Survivor 2025 yarışmacıları ne kadar kazanıyor? Detaylar haberimizdedir…
SURVIVOR 2025 YARIŞMACILARI HAFTALIK NE KADAR ALIYOR?
Ünlüler takımı - haftalık ücretler;
- İsmail Balaban 120 bin TL
- Serenay Aktaş 110 bin TL
- Barış Murat Yağcı 100 bin TL
- Sema Aydemir 110 bin TL
- Zeynep Alkan 85 bin TL
- Batuhan Karacakaya 105 bin TL
- Yağmur Banda 95 bin TL
- Ayşe Yüksel 90 bin TL
- Adem Kılıçcı 125 bin TL
Gönüllüler takımı - haftalık ücretler;
- Batuhan Gökgöz 80 bin TL
- Tuğba Yeni 75 bin TL
- Adilhan Numan 70 bin TL
- Dilşah Kurt 75 bin TL
- Mevlüt Koçak 75 bin TL
- Kübra Avcı 70 bin TL
- Göksu Küçükali 75 bin TL
- Kaan Kazgan 80 bin TL
SURVİVOR 2025 YARIŞMACILARI
Gönüllüler Takımı
Tuğba Yeni
Dilşah Kurt
Batuhan Gökgoz
Mevlüt Koçak
Göksu Küçükali
Adilhan Numan
Kaan Kazgan
Kübra Avcı
All Star Takımı
Zeynep Alkan
Serenay Aktaş
Batuhan Karacakaya
Adem Kılıç
İsmail Balaban
Ayşe Yüksel
Sema Aydemir
Barış Murat Yağcı
Yağmur Banda