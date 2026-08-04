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Gaziantep'te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı

Gaziantep'te ev yangını: 1 çocuk öldü, 2 yaralı
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Gaziantep’te bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 2 yaşındaki kardeşi ile annesi yaralandı.

Gaziantep'te bir evde çıkan yangında 4 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, 2 yaşındaki kardeşi ile annesi yaralandı. Yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yangın, Şahinbey ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. İddiaya göre, evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek etrafı tamamen sardı. Yangın sırasında evde bulunan yabancı uyruklu anne ve 2 çocuğu alevler arasında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 çocuk hayatını kaybetti, anne ve çocuğu ile onları kurtarmaya çalışan kişi yaralandı

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde çıkan yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkarılan anne ile üç çocuğu ile kurtarmak için eve girerek yaralanan şahsa müdahale etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 4 yaşındaki Yezen El Cesim, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan 2 yaşındaki kız çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangında hayatını kaybeden Yezen El Cesim'in cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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