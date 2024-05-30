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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 30 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? #129300

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30 Mayıs tarihli Süper Loto sonuçları, vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Çekiliş sonuçları ve kazanan numaraların ne zaman ve nereden açıklanacağı sorgulanıyor. Büyük ikramiye miktarı da merak konusu. Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçilerek oynanan bir oyun. Tek kolon ücreti 3 TL. Oyun, www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasından oynanabiliyor.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online 30 Mayıs Perşembe tarihli Süper Loto sonuçlarının açıklanması vatandaşlar tarafından merak ile bekleniyor. Birçok kişi Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı araştırılırken, yapılan çekilişte kazanan kim ve ne kadar ikramiye kazanıldığı merak ediliyor. Peki, Süper Loto'da büyük ikramiye ne kadar? İşte, 30 Mayıs 2024 Süper Loto sonuçları canlı takip sayfası! Süper Loto çekilişi canlı izle! Süper Loto sonuçlarına nereden bakılır?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

• Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

• Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

• İşaretleme yapmayı istemeyenler kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretleyebilir, terminal böylelikle rastgele 6 numara seçer. Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturulabilir. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

• Tercihe göre arkadaşlarla Ortak Bilet satın alınabiliyor. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

• Süper Loto oynamak için www.millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması ya da en yakın satış noktasını kullanabilirsin. Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

30 Mayıs SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango Online 30 Mayıs Perşembe Süper Loto sonuçları henüz açıklanmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Süper Loto Gündem Yaşam Güncel Haberler

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