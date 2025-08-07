Süper Loto sonuçları açıklandı! 7 Ağustos Perşembe Süper Loto kazanan numaralar neler?

Süper Loto çekilişi sonuçlandı mı? 7 Ağustos Perşembe tarihli çekilişin sonuçlarının duyurulup duyurulmadığı vatandaşların gündeminde. Özellikle büyük ikramiyenin tutarı ve kazanan numaralar merak konusu olurken, kullanıcılar da Süper Loto'nun sonuç ekranını araştırıyor. "Kazanan numaralar hangileri oldu?", "Büyük ikramiyeyi kim kazandı?" gibi sorular soruluyor. İşte, canlı çekiliş yayını ve sonuç ekranı için takip edilebilecek kaynaklar!

SÜPER LOTO 7 AĞUSTOS PERŞEMBE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango Online tarafından 7 Ağustos Perşembe tarihli Süper Loto sonuçlarına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Sonuçlar, millipiyangonline.com, Milli Piyango uygulaması veya en yakın satış noktasından erişilebilir durumda.

SÜPER LOTO OYUNUNA NASIL KATILINIR?

• Süper Loto, 1 ile 60 arasında yer alan sayılardan 6 tanesini işaretleyerek oynanan bir şans oyunudur. Her 6'lı sayı grubu bir kolon oluşturur.

• "SEN SEÇ" seçeneğini işaretlersen, sistem senin yerine rastgele sayılar seçer. Sistemin "sistem oyunu" oluşturarak, bir kolon içinden 6'dan fazla sayı seçen oyuncular için kombinasyon bazlı çoklu kolonlar oluşturmasını sağlar.

• İstersen arkadaşlarınla birlikte "Ortak Bilet" satın alabilirsin. Bu yöntemle bir veya birden fazla biletin farklı paylarla birden çok kişi tarafından alınması mümkün olur ve işlem tamamlandığında biletler üye hesaplarına yansıtılır.

• Süper Loto oynamak için millipiyangonline.com, Milli Piyango mobil uygulaması ya da bayii satış noktaları kullanılabilir.

7 AĞUSTOS SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango Online henüz 7 Ağustos Perşembe günü yapılan Süper Loto çekilişine ait sonuçlar: