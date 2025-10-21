Süper Loto sonuçları açıklandı! 21 Ekim Salı Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?

Süper Loto sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı, 21 Ekim 2025 tarihli çekilişin gündemdeki en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar, çekilişin kazandıran numaralarını ve büyük ikramiyeyi kazanan kişiyi öğrenmek için sonuç sorgulama ekranını kontrol ediyor. Peki, bu haftaki Süper Loto'da büyük ödül miktarı ne kadar? İşte 21 Ekim 2025 Süper Loto canlı sonuç takibi ve çekilişi izleme sayfası detayları…

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ile 60 arasındaki sayılardan 6 tanesinin seçilmesi esasına dayanan şans oyunudur. Seçilen her 6 sayı bir kolon oluşturur.

Bir kolonun oynanma bedeli 3 TL'dir.

Eğer oyuncu kendi sayısını seçmek istemezse, kolonun alt kısmında yer alan "Sen Seç" kutucuğunu işaretleyerek sistemin rastgele 6 numara belirlemesini sağlayabilir. Ayrıca, bir kolonda 6'dan fazla sayı işaretleyerek sistem oyunu oynanabilir. Bu yöntem, seçilen sayılardan oluşabilecek tüm kombinasyonları otomatik olarak üretir ve çoklu oyun imkânı sunar.

Dileyen oyuncular, arkadaşlarıyla birlikte Ortak Bilet satın alabilir. Ortak Bilet; bir veya birden fazla biletin, birden fazla kişi tarafından farklı pay oranlarında alınmasıyla oluşturulur. Satın alma işlemi tamamlandığında, bilet payları otomatik olarak her katılımcının hesabına yansır.

Süper Loto, Milli Piyango Online platformu, mobil uygulama veya yetkili satış noktaları üzerinden kolayca oynanabilir.

21 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI

21 Ekim Salı tarihli Süper Loto çekiliş sonuçları: