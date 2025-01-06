Sultangazi'de durdurulan şüpheli bir araçtan çıkan kadın cesediyle ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayetin Eyüpsultan'da işlendiği üzerinde durulurken, cesedin aracın bagajında taşındığı öğrenildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin titiz çalışmaları devam ediyor. İstanbul'un gündemine oturan olay, hem çevredeki vatandaşları hem de sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Peki, Sultangazi'de bagajda kadın cesedi mi bulundu? Detaylar haberimizde...

SULTANGAZİ2DE NE OLDU?

Polis ekipleri, Sultangazi'de durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Aracın bagajını açan ekipler, içeride bir kadın cesediyle karşılaştı. Cesedin, ilk incelemelere göre Eyüpsultan'da öldürülmüş olabileceği ve başka bir yere götürülmek üzere taşındığı değerlendiriliyor. Olay yerinde yapılan incelemeler, cinayetin detaylarını ortaya çıkarmaya başladı.

Bagajda bulunan kadın cesedinin kimliği henüz resmi olarak açıklanmazken, polis ekipleri cesedin kimliğini ve ölüm nedenini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Cinayetin planlı bir şekilde işlendiği ve cesedin ormanlık alana ya da göle atılmak üzere taşındığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Aracın sürücüsü, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve emniyete götürüldü. Şüpheli, sorguya alınırken, olayla ilgili detaylı bilgiler alınmaya çalışılıyor. Araçtaki diğer olası deliller de detaylı bir şekilde inceleniyor.