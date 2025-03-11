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Şükrü Genç kimdir? Şükrü Genç kaç yaşında, nereli?

Şükrü Genç kimdir? Şükrü Genç kaç yaşında, nereli?
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Şükrü Genç kimdir? İstanbul siyasetinde önemli bir isim olan Şükrü Genç, uzun yıllar Sarıyer Belediye Başkanlığı yapmıştır. Peki, Şükrü Genç kaç yaşında, nereli, hangi partiden? İşte biyografisi…

Şükrü Genç kaç yaşında? 1954 doğumlu olan Şükrü Genç, inşaat mühendisliği eğitimi aldıktan sonra siyasete atılmıştır. Sarıyer'de üç dönem belediye başkanlığı yapan Genç'in siyasi kariyeri merak konusu oluyor. Peki, Şükrü Genç kimdir? Şükrü Genç kaç yaşında, nereli? İşte Şükrü Genç'in hayatı ve siyasi kariyeri hakkında merak edilenler…

ŞÜKRÜ GENÇ KİMDİR?

Şükrü Genç, 20 Haziran 1954 tarihinde Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde doğmuştur. İlköğrenimini 1965 yılında Rumelihisarı'ndaki Şair Nigar İlkokulu'nda, orta öğrenimini 1969'da Emirgan Ortaokulu'nda, lise eğitimini ise 1973'te Kabataş Erkek Lisesi'nde tamamlamıştır. 1974-75 yıllarında Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Fizik Bölümü'ne devam etmiş, ardından 1982-1983 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Mesleki kariyerine Irak'ta bir inşaat firmasında şantiye şefi ve proje müdürü olarak başlayan Genç, 1987 yılında Türkiye'ye dönerek özel sektörde yönetici pozisyonlarında çalışmıştır. 1989'da kendi şirketini kurarak yurt içi ve yurt dışında çeşitli inşaat projelerine imza atmıştır.

Şükrü Genç kimdir? Şükrü Genç kaç yaşında, nereli?

Siyasete 1988 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlayan Şükrü Genç, partide üyelik, ilçe-il-kurultay delegeliği yapmış ve 1994-1999 yılları arasında Sarıyer Belediyesi Meclis Üyeliği görevini üstlenmiştir. 2009 yerel seçimlerinde CHP adayı olarak Sarıyer Belediye Başkanı seçilmiş, 2014 ve 2019 seçimlerinde de aynı göreve yeniden seçilmiştir.

2024 yerel seçimlerinde CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Genç, bağımsız aday olarak seçimlere katılmıştır. Şükrü Genç, 2025 yılı itibarıyla 70 yaşındadır. ?

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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