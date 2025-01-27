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Suikastçı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Suikastçı filmi ne zaman, nerede çekildi?

Suikastçı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Suikastçı filmi ne zaman, nerede çekildi?
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Suikastçı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Suikastçı konusu, özeti ve Suikastçı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Suikastçı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Suikastçı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Suikastçı filmini izleyecek olanların merak ettiği Suikastçı konusu nedir, Suikastçı oyuncuları kimler ve Suikastçı özeti gibi konuları inceliyoruz.

SUİKASTÇI FİLMİ KONUSU NEDİR?

14 yaşındayken ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeden Mitch'in hayatını trajediler bırakmaz. 23 yaşında kız arkadaşı Katrina'ya evlenme teklifi ettiği gün, bir grup terörist bulundukları yere silahlı saldırıda bulunur ve Katrina hayatını kaybeder. Yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra intikam yemini eden Mitch, CIA Genel Müdür Yardımcısı Irene Kennedy tarafından işe alınır. Kennedy, Mitch'nin eğitilmesi için Soğuk Savaş gazisi Stan Hurley'i görevlendirir. Birlikte sivil ve askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırıları araştırmaya başlarlar. Yaptıkları araştırmalarla, bir ajanın Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istediğini keşfeden ikili, kendilerini tehlikeli bir mücadelenin içinde bulurlar.

SUİKASTÇI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Michael Cuesta

Oyuncular: Dylan O'Brien, Michael Keaton, Taylor Kitsch

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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