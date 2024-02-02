Şubat ayında Venüs ve Jüpiter gözlemlenebilecek

NASA, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gözlemcilere, gün batımından sonra güneybatıda yükseklerde Jüpiter'in yakınındaki hilal şeklindeki ayı gözlemlemelerini tavsiyesinde buludu. NASA'ya göre, bu gökcisimlerinin görüş alanında bir arada olması, birkaç parmak genişliğinde oldukları için çoğu dürbünle aynı alanda görülebilecekler.

Ayrıca, NASA, şubat ayının son haftasında güneydoğu ufkundan Mars ve Venüs'e yakın bir yaklaşımı gözlemlemek isteyenlere de önerilerde bulunuyor. Şubat ayı, aynı zamanda dürbün veya teleskop kullananlar için önemli bir fırsat sunacak. Gözlemciler, Messier 81 (M81) olarak da bilinen Samanyolu'na benzeyen bir sarmal galaksiyi gözlemleyebilecekler. Bode Galaksisi olarak da bilinen M81, yaklaşık 11,8 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alıyor.

M81'i temel görüntüleme ekipmanıyla gözlemleyenler, loş bir ışık parçası göreceklerdir. Ancak daha güçlü teleskoplar kullanıldığında, galaksinin parlak çekirdeği ve sarmal kolları görülebilir hale gelecektir.