Üye Girişi
Haberler

Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunduğu yönündeki iddiaların yankıları sürerken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bakan Koca'nın, Sağlık Bakanlığı'ndaki makamından eşyalarını topladığı öne sürüldü. Peki, Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a istifasını sunduğuna yönelik dedikodular Ankara'nın siyasi koridorlarında konuşulmaya başlandı. Cuma namazı çıkışı mikrofonların yöneltildiği Koca, "Hayırlı olur inşallah" demekle yetinirken siyaset kulislerine yeni bir iddia düştü. Bakan Koca'nın, tüm kişisel eşyalarını toplayarak Bakanlık'taki makamından ayrıldığı iddia edildi. Yeni bakanın ise mevcut Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci olacağı konuşuluyor. Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birincikaç yaşında, nereli, doktor mu?

ŞUAYİP BİRİNCİ KİMDİR?

Şuayıp Birinci, 1973 yılında Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize ve Trabzon'da, üniversite eğitimini, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Tıp doktoru olduktan sonra; "Liderlik ve Küresel Girişimcilik" te yüksek lisans, "Sağlık Kurumları Yönetimi" alanında yüksek lisans ve doktora yaptı.

Alanında doçent olan Birinci, 1998 yılında meslek hayatına başladı. Rize ve İstanbul'da çeşitli kamu kurumlarında hekimlik yaptı. Ümraniye EA Hastanesi'nde Başhekim Yardımcılığı (2005-2009), İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcılığı (2009-2012) ve TKHK İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi'nde Genel Sekreterlik (2012-2014) görevlerinde bulundu.

Sağlık Bakanlığı Merkez Teşkilatı'nda, müsteşar yardımcılığı (2014-2018) ve Ağustos 2018'de Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atanmış ve halen görevini sürdürmektedir. Bakanlıkta çalıştığı süreçte, strateji ve hedefleri belirleme, planlama, regülasyon ve koordinasyon görevlerini sürdürdü.

Teknofest'in icra kurulu üyesi olan Dr. Birinci, sağlık teknolojileri ve sağlıkta yapay zekâ yarışmalarının gerçekleştirilmesinde öncülük etmiştir. Türkiye'nin sağlık politikaları ve yönetimi konusunda ilk think-tank kuruluşu olan TÜSAP'ın kurucusu ve yürütme kurulu üyesidir. TÜRKSAT yönetim kurulu üyesi olan Dr. Birinci, İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi yönetim kurulu başkanlığını da yürütmektedir. HIMMS tarafından 2021 yılında dünyada sağlığın geleceğini şekillendiren en etkili 50 liderden birisi seçilmiştir. (seçilen on kamu görevlisinden birisidir.)

Türkiye'nin "Sağlıkta Dijital Dönüşüm" sürecini yöneten Dr. Birinci, "bilgiyle yönetme kültürünün" sağlığın bütün alanlarında benimsenmesine katkı sunan ve dijital sağlık yolculuğunda bölgesel ve küresel bazda örnek alınan çok sayıda bilişim projesini (e-Nabız, Teleradyoloji, SBA, MİZ, HSYS, ESİM, REÇETEM, Beyaz Kod, ASOS, SİNA, EKİP, e-Rapor Sistemi, HYP, MELİS, Korona Önlem, FİTAS, RUHSAD, ÖZDES, Sağlık Pano, Hayat Eve Sığar, Dr. e-Nabız, AŞILA, NeyimVar?, EVS, Afet Destek vb.) bizzat kurgulamış ve başarıyla hizmete alınmasına liderlik etmiştir.

Dr. Birinci'nin sağlık yönetimi, sağlıkta dijitalleşme, sağlık ekonomisi, sağlıkta milli teknoloji hamlesi, sağlıklı yaşam, sağlığın geliştirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi hizmetleri, uzaktan sağlık ve sağlığın geleceği konuları başta olmak üzere ulusal ve uluslararası çok sayıda kitap, makale ve bilimsel çalışmaları bulunmaktadır.

Dr. Birinci, evli ve üç çocuk babasıdır.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca Sağlık Bakanı Gündem Eğitim Sağlık Politika Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 İddialar için, 'Hayırlı olur' demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

İddialar için, "Hayırlı olur" demişti! Fahrettin Koca, eşyalarını toplayıp bakanlıktan ayrıldı

 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek

Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor: Yusuf Tekin, Yılmaz Tunç ve Vedat Işıkhan da istifa edecek

Bakmadan Geçme

Copa America hangi kanalda, saat kaçta, CANLI - ŞİFRESİZ nasıl izlenir #9917 #129300 #127942 Hangi bakanlar istifa etti, hangi bakanlar değişecek? Şuayip Birinci kimdir? Şuayip Birinci kaç yaşında, nereli, doktor mu? Fahrettin Koca'nın yerine kim gelecek? Milli Eğitim Bakanı değişecek mi, SON DAKİKA? Vedat Işıkhan istifa mı edecek? Vedat Işıkhan istifa etti mi? Yılmaz Tunç istifa mı edecek? Yılmaz Tunç istifa etti mi? 29 Haziran Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? HSK atama kararnamesi 29 Haziran Cuma yayınlandı! Hakim ve Savcılar atama kararları PDF indir, OKU! ?? Yusuf Tekin istifa mı edecek? MEB Bakanı Yusuf Tekin istifa etti mi?mde 29 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 29 Haziran 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 29 Haziran Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 29 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 29 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya'nın oğlu LGS'de Türkiye 1'incisi oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title