Suat Toktaş kimdir? Suat Toktaş kaç yaşında, nereli? Suat Toktaş hayatı ve biyografisi!

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SUAT TOKTAŞ KİMDİR?

1968 senesinde Elazığ'da doğan isim 1988 senesinde Ankara'da Günaydın Gazetesi'nde muhabir olarak çalışma hayatına başladı. HBB, Star, Kanal D, ATV ve BRT gibi kanallarda muhabirlik ve editörlük yapan isim 1999 yılında CNN Türk'e geçti. 10 sene görev alması üzerine Habertürk Televizyonu'na geçti.

Habertürk'ten ayrılması üzerine Haber Global kanalını kuran isim Halk TV'nin yeni genel yayın yönetmeni olarak görev almaya devam ediyor.