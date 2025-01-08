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Suat Kılıç kimdir? Halk Tv konuğu Suat Kılıç kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç biyografisi!

Suat Kılıç kimdir? Halk Tv konuğu Suat Kılıç kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç biyografisi!
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Halk Tv'de hafta içi her gün yayınlanan, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç oldu. Halk Tv konuğu Suat Kılıç kimdir ve Suat Kılıç kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Halk Tv konuğu Suat Kılıç kimdir? Suat Kılıç kaç yaşında, nereli?

İsmail Küçükkaya İle Yeni Bir Sabah programının bugünkü konuğu Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç oldu. Birçok konu hakkında yorumlarda bulunan Suat Kılıç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Suat Kılıç kaç yaşında, nereli, kimdir soruları araştırılıyor. Halk Tv konuğu Suat Kılıç kimdir? Suat Kılıç kaç yaşında, nereli? Suat Kılıç biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SUAT KILIÇ KİMDİR?

Suat Kılıç, 23 Temmuz 1972 tarihinde Samsun'da doğdu. Samsun 19 Mayıs Lisesi'ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve avukatlık stajını Ankara Barosu'nda tamamladı. Hem avukatlık, gazetecilik hem de yazarlık yaptı; Kanal 7, NTV ve Kanal D gibi kanallarda görev aldı ve sarı basın kartı sahibi oldu.

Suat Kılıç, 22., 23. ve 24. Dönemlerde Samsun Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) görev aldı. AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı, Grup Başkanvekilliği gibi görevlerde bulundu. Ayrıca TBMM Başkanlık Divanı, Anayasa Komisyonu, Milli Savunma Komisyonu ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nde de aktif rol üstlendi.

Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan 61. T.C. Hükümeti'nde Gençlik ve Spor Bakanı olarak görevlendirilen Kılıç, bu süreçte merkez ve taşra teşkilatlarını yeniden yapılandırarak, 81 ilde spor tesisleri ve üniversite yurtları gibi önemli projelere imza attı.

Üç dönem boyunca milletvekilliği yapan Suat Kılıç, 3 Kasım 2002 seçimlerinde başlayan görevini, 7 Haziran 2015 seçimleri ile sonlandırdı. Evli ve üç çocuk babasıdır.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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