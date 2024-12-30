Üye Girişi
Haberler
MTV zammı belli oldu
Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne büyük zam
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
2025'ten önce zamlar geldi! Ehliyet, pasaport, IMEI hepsi cep yakacak
Suriye'ye ilk resmi davet Suudi Arabistan'dan
Suriye'ye ilk resmi davet sürpriz bir ülkeden
Putin'den Anadolu Efes'e kayyum
Putin, ünlü Türk şirketine kayyum atadı

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli?

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında merak edilenler, kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi konular gündeme geliyor. Su Burcu Yazgı Coşkun'un yaşamı ve kökenleri hakkında daha fazla bilgi için okuyabilirsiniz.

Su Burcu Yazgı Coşkun, genç yaşına rağmen Türk televizyonunun başarılı isimlerinden biri olarak öne çıkmıştır. Özellikle "Kardeşlerim" dizisindeki Asiye karakteriyle hafızalara kazınan Coşkun, kariyerinde emin adımlarla ilerlemekte ve yeni projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Doğum Tarihi: 15 Nisan 2005

Yaşı: 2024 itibarıyla 19 yaşında.

Doğum Yeri: İstanbul, Türkiye

Mesleği: Oyuncu

Eğitim: Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk eğitimi almıştır ve kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştır.

Burcu: Koç

Boyu: 1.65 m

Kilosu: 50 kg

Hobileri: Oyunculuk, müzik dinlemek, seyahat etmek ve fotoğraf çekmek.

Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli?

Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başlamış ve birçok dizi ve sinema projesinde yer almıştır. Genç yaşına rağmen doğal oyunculuğuyla hem yapımcıların hem de izleyicilerin dikkatini çekmiştir. Özellikle son yıllarda yer aldığı projelerle yıldızı parlamıştır. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un öne çıkan yapımları:

Kardeşlerim (2021–2024)

Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği "Asiye Eren" karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanındı ve büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Dizideki performansı hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından oldukça beğenildi.

Diğer Diziler ve Projeler:

Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisi öncesinde de birçok önemli projede rol aldı. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde hem dizilerde hem de sinema filmlerinde başarılı performanslar sergiledi.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Esma Esad ölüme terk edildi
img

Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
img

Zam oranına kilitlenen emekli ve memuru tedirgin eden sözler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay oldu
Genç kadının canlı yayındaki itirafları olay: Kocam annesine...
Herkes 2025'i, Sorgun 2026'yı kutladı
Onlar şimdiden 2026'yı kutluyor! Nedeni de bir hayli acayip
İsrail ordusundan Kuneytra'daki belediye binasına baskın
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! İsrail sonunda bunu da yaptı
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi: Emekli maaşımla nasıl alacağım?
Almak istediği ürünün fiyatı Mehmet Ali Erbil'i isyan ettirdi
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı
Biden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek
Bıden'dan Ukrayna'ya bugüne kadar görülmemiş destek

Son Dakika Haberleri

2 Ocak Çarşamba okullar tatil mi? Bologna Verona CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bologna Verona maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Gassal devamı gelecek mi, yeni sezon çekimleri başladı mı? Ipswich Town Chelsea CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Ipswich Town Chelsea maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 31 Aralık Salı İstanbul'da okullar neden 16.00'da kapanıyor? Yarın öğleden sonra resmi tatil mi, 31 Aralık yarım gün mü? Aston Villa Brighton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Aston Villa Brighton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Putin Anadolu Efes'e neden kayyum atadı? MasterChef FİNALE kim kaldı? 30 Aralık Pazartesitesi? MasterChef ilk 4'e kalan son yarışmacı kim? Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.