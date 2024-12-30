Su Burcu Yazgı Coşkun, genç yaşına rağmen Türk televizyonunun başarılı isimlerinden biri olarak öne çıkmıştır. Özellikle "Kardeşlerim" dizisindeki Asiye karakteriyle hafızalara kazınan Coşkun, kariyerinde emin adımlarla ilerlemekte ve yeni projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Peki, Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

SU BURCU YAZGI COŞKUN KİMDİR?

Doğum Tarihi: 15 Nisan 2005

Yaşı: 2024 itibarıyla 19 yaşında.

Doğum Yeri: İstanbul, Türkiye

Mesleği: Oyuncu

Eğitim: Küçük yaşlardan itibaren oyunculuk eğitimi almıştır ve kariyerine çocuk oyuncu olarak başlamıştır.

Burcu: Koç

Boyu: 1.65 m

Kilosu: 50 kg

Hobileri: Oyunculuk, müzik dinlemek, seyahat etmek ve fotoğraf çekmek.

Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda başlamış ve birçok dizi ve sinema projesinde yer almıştır. Genç yaşına rağmen doğal oyunculuğuyla hem yapımcıların hem de izleyicilerin dikkatini çekmiştir. Özellikle son yıllarda yer aldığı projelerle yıldızı parlamıştır. İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un öne çıkan yapımları:

Kardeşlerim (2021–2024)

Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisinde hayat verdiği "Asiye Eren" karakteriyle geniş bir kitle tarafından tanındı ve büyük bir hayran kitlesine ulaştı. Dizideki performansı hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından oldukça beğenildi.

Diğer Diziler ve Projeler:

Su Burcu Yazgı Coşkun, Kardeşlerim dizisi öncesinde de birçok önemli projede rol aldı. Çocuk oyuncu olarak başladığı kariyerinde hem dizilerde hem de sinema filmlerinde başarılı performanslar sergiledi.