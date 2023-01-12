Son günlerin en çok merak edilen kavramlarından olan Stockholm Sendromu hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Peki, Stockholm Sendromu nedir?

Psikoloji konuları arasında yer alan Stockholm Sendromu, aynı zamanda sosyalhayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen bir kavramdır. Peki, Stockholm Sendromu nedir, ne amnama gelir?

STOCKHOLM SENDROMU NEDİR?

Stokholm sendromu, rehinenin kendisini rehin alan kişiyle olası diyalog sürecinde oluşan, duygusal anlamda sempati ve empati oluşması olarak özetlenebilecek psikolojik durumu anlatan durumdur.