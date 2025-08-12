İki farklı Steven Wolfe'un varlığı, özellikle sosyal medyada yanlış haberlerin hızla yayılmasına sebep oluyor. "Steven Wolfe öldü mü?" aramasını yapan kullanıcılar, hangi kişiden bahsedildiğini bilmeden yanlış bilgiye ulaşabiliyor. Peki, Steven Wolfe öldü mü?

STEVEN WOLFE ÖLDÜ MÜ?

Johnny Sins olarak bilinen Steven Wolfe, 31 Aralık 1978 doğumlu Amerikalı bir yetişkin film oyuncusu, yönetmen ve YouTuber'dır. Sosyal medyada zaman zaman "Johnny Sins öldü" iddiaları ortaya atılsa da bu haberler tamamen asılsızdır. 2025 yılı itibarıyla Johnny Sins sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor ve aktif olarak içerik üretmeye devam ediyor.

JOHNNY SINS KİMDİR?

Johnny Sins, 31 Aralık 1978'de Pittsburgh, ABD'de Steven Wolfe adıyla doğdu. Babası bir çelik fabrikasında çalışıyordu. Çocukluk dönemini "utangaç" olarak tanımlayan Sins, Pennsylvania Indiana Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra inşaat sektöründe çalışmaya başladı. Yaklaşık 24 yaşında kelleşmeye başladığını fark etti ve o zamandan beri saçlarını kazıtmaya devam ediyor. 2006 yılında, 28 yaşındayken işini bırakarak Los Angeles'a taşındı ve tam zamanlı olarak yetişkin film sektörüne adım attı.