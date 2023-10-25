Popüler dijital video oyun dağıtımcısı Steam, oyun fiyatlarını ülkelere özel yerel fiyatlandırma ile mağazaya sürüyor. Steam tarafından son yapılan açıklamanın ardından Steam Türkiye'den çekildi mi? Sorusu araştırılmakta. Peki, Steam Türkiye'den çekildi mi? Steam Türkiye'den neden çekildi? Steam'de oyun fiyatları değişecek mi, kaç TL olacak?

Steam Türkiye'den çekildi mi? Sorusu, Steam tarafından yapılan açıklamanın ardından araştırılmakta. Türk oyuncularının son kale olarak adlandırdığı Steam'de yapılacak olan değişiklikler nedeniyle Steam Türkiye'den çekildi mi gibi soruları araştırılmakta. Türk oyuncular, Steam'de son duruma dair araştırmalarını sürdürmekte. Peki, Steam Türkiye'den çekildi mi? Steam Türkiye'den neden çekildi? Steam'de oyun fiyatları değişecek mi, kaç TL olacak?

STEAM TÜRKİYE'DEN ÇEKİLDİ Mİ?

Son dönemde döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle birçok oyun geliştiricisi, yapımlarının fiyatlarını artırmıştı. Dolar/TL kuru, son olarak 28 TL'ye kadar yükselince, oyun fiyatlarına yeni bir zam geldi.

Bu gelişmeleri yakından takip eden Steam, platformun ana sayfası üzerinden önemli bir duyuru yaptı. Ana sayfadaki açıklamaya göre, Steam artık oyunları Türk Lirası (TL) üzerinden satmayacak. 20 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni düzenleme ile birlikte, Türkiye'de satılan oyunlar için kullanılan para birimi Amerikan Doları (USD) olarak değiştirilecek.

Steam, neden böyle bir karar aldığını ise şu cümlelerle açıkladı:

Arjantin ve Türkiye'de son yıllarda yaşanan yüksek kur oynaklığı, oyun geliştiricilerinin bu para birimleri cinsinden uygun fiyatları seçmesini ve sürekli güncel tutmasını güç bir hâle getirdi. Geliştirici buluşmalarımızda ve sohbetlerimizde bu geri bildirimle çok sık karşılaştık. Buna ek olarak, bu ülkelerde/bölgelerde sürekli olarak yaşanan kur dalgalanmaları, ücretler, vergiler ve lojistik sorunlar kaynaklı olarak Steam ödeme yöntemlerini güncel ve çalışır hâlde tutmakta büyük güçlükler yaşadık. Arjantin ve Türkiye'deki Steam müşterileri için fiyatları USD olarak değiştirmek, bize hem oyunculara hem de partnerlere daha standart ve tutarlı bir hizmet sunmamıza yardımcı olurken aynı zamanda bu ülkelerde/bölgelerde yaşayan Steam kullanıcılarına çeşitli ödeme yöntemleri sunmaya devam edebileceğimiz anlamına geliyor.

STEAM OYUNLARINA ZAM GELECEK Mİ?

Steam dolar kurunu 2022 yılında 10 TL'ye sabitlemişti. Ancak dijital oyun dağıtımı platformu, 20 Kasım tarihinden itibaren Steam üzerindeki tüm oyunların dolar cinsinden satılacağını hatta mevcut bakiyelerin de dolara dönüşeceğini duyurdu. Böylelikle platform üzerinde bulunan oyunlara yaklaşık yüzde 200 zam gelecek.