STAR TV YAYIN AKIŞI 11 MART 2025: Bugün hangi dizi ve programlar var?

11 Mart 2025 Salı günü, televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı dizi, film ve eğlence programları bekliyor. Özellikle STAR TV kanalında yayınlanacak yapımlar büyük ilgi görüyor. Peki, bugün STAR TV'de hangi diziler ve programlar var? İşte, STAR TV'nin 11 Mart 2025 Salı gününe ait güncel yayın akışı…

STAR TV YAYIN AKIŞI (11 MART)

Star TV'nin 11 Mart 2025 Salı gününe ait güncel yayın akışı belli oldu. İzleyiciler, sabah haber programlarından akşam dizilerine kadar geniş bir içerik yelpazesiyle buluşuyor. İşte Star TV 11 Mart 2025 yayın akışı...

07:00 – Güne Başlarken (Canlı)

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer (Canlı)

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak (Canlı)

16:15 – Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri (Yeni Bölüm)

17:00 – Kiralık Aşk (Tekrar)

STAR TV'nin güncel yayın akışı listesi

19:00 – Star Haber (Canlı)

20:00 – Kral Kaybederse (Yeni Bölüm)

00:15 – Sahipsizler (Tekrar)

03:00 – Güzel Köylü (Tekrar)

04:30 – Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi (Yeni Bölüm)

06:00 – Kiralık Aşk (Tekrar)