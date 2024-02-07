Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. sezon Netflix'e ne zaman gelir, çıkış tarihi belli oldu mu?

Dizi, 2021 yılında Netflix platformunda yayımlandı ve kısa sürede dünya çapında büyük ilgi gördü. Netflix'in en çok izlenen dizilerinden biri olan Squid Game'in 2. Sezon fragmanı 2023 yılında yayınlanmıştı. Peki, Squid Game yeni sezon ne zaman yayınlanacak? Squid Game 2. Sezon ne zaman? Detaylar haberimizde...

SQUID GAME 2. SEZON YAYINLANDI MI?

Hem kurgusu hem de karakter gelişimleriyle dikkat çeken "Squid Game", izleyicileri sürükleyici senaryonun içine çekiyor. Squid Game, 2. sezonu henüz yayınlanmadı. 2. Sezon duyurusu 2023 yılında yapılmıştı. İzleyiciler merakla Squid Game'in yayınlanacağı günü bekliyor.

SQUID GAME 2. SEZONU OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Netflix Türkiye, Squid Game'in 2. Sezon oyuncu kadrosunu paylaştığı bir video yayınladı. Fragmanı ve oyuncu kadrosunu izlemek için linke tıklayabilirsiniz.

SQUID GAME 2. SEZON FRAGMAN LİNKİ!