Squid Game 2. sezon ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?

Netflix'in fenomen dizisi Squid Game, 2. sezonuyla 26 Aralık Perşembe günü geri dönüyor. Squid Game 2. sezon ne zaman, hangi platformda yayınlanacak?

SQUİD GAME 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kısa bir zaman içerisinde dünya çağında bir fenomen haline gelen Güney Kore yapımı Squid Game'in 2. sezonu için beklenen zaman geldi. İlk sezonu 2021 yılında Eylül ayı içerisinde gösterime giren Squid Game'nin üzerinden tam 3 yıl geçti.

Netflix'in dünya çapında fenomen haline gelen Güney Kore yapımı dizisi Squid Game, 2. sezonuyla ekranlara dönüyor. İlk sezonu 2021 yılının Eylül ayında yayınlanan ve rekorlar kıran dizinin 2. sezonu için beklenen tarih nihayet açıklandı.

Netflix platformu tarafından yapılan duyuruda büyük bir merakla beklenen Güney Kore yapımı Squid Game dizisinin 2. sezonu 26 Aralık Perşembe günü yayınlanacak. Dizide yeni sezonda Seong Gi-Hun'un (Lee Jung-jae) intikam arayışını ve oyuna tekrardan katılışı üzerinde etkileşim yapılacak.

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, Squid Game 2. sezon, 26 Aralık Perşembe günü izleyiciyle buluşacak. Yeni sezonda Seong Gi-Hun'un (Lee Jung-jae) intikam arayışı ve tekrar oyuna dahil oluşu konu edilecek.

GERİ DÖNEN KARAKTERLER

Seong Gi-hun (Lee Jung-jae): İlk sezonun kazananı olan Gi-hun, intikam ateşiyle yanıp tutuşarak yeniden geri dönecek. Bu sezon, onun oyunun arkasındaki organizasyonla yüzleşmesine ve intikamını almasına odaklanacak.

Front Man (Lee Byung-hun): Oyunun gizemli yöneticisi olan Front Man'in geçmişi ve motivasyonları bu sezonda daha derinlemesine yeniden keşfedilecek. Gi-hun ile olan çatışması da sezonun önemli bir parçası olacak.

YENİ KARAKTERLER

Yim Si-wan: Henüz rolü açıklanmayan Yim Si-wan, yeni sezonda önemli bir karaktere hayat verecek.

Kang Ha-neul: Yetenekli oyuncu Kang Ha-neul'un da yeni sezonda nasıl bir rol üstleneceği merakla beklenmekte.

Park Sung-hoon: Park Sung-hoon'un karakteri hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor, ancak oyunun dinamiklerini değiştirecek bir rol oynayacağı düşünülüyor.

Yang Dong-geun: Tecrübeli oyuncu Yang Dong-geun'un da yeni sezonda yer alacağı doğrulandı, ancak karakteri hakkında detaylar henüz açıklanmadı.

ESKİ VE YENİ KARAKTERLER BİR ARADA

Dizinin yeni sezonunda, ilk sezondan tanıdık karakterlerin yanı sıra yepyeni isimler de yer alacak. Büyük bir heyecanla beklenen bu sezon, ilk sezonun bıraktığı sorulara yanıt verecek ve hikayeyi daha da derinleştirecek.

2021 yılında kısa bir sürede dünya genelinde büyük bir fenomen haline gelen Squid Game, ikinci sezonuyla da aynı başarıyı yakalamayı hedefliyor.

SQUİD GAME NEREDE VE NE ZAMAN İZLENEBİLİR?

Squid Game 2. Sezon 26 Aralık 2024 tarihinden itibaren Netflix' te yayında olacak.