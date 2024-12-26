Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! SQUID GAME 2. sezon hd, full, Türkçe altyazı izleme linki

Squid Game 2. sezon 1. bölüm izle! Squid Game 2. sezon 1. bölüm hd izle ve Squid Game 2. sezon full izle seçenekleri, dizi severlerin en çok aradığı konular arasında. İlk sezonuyla gündeme damga vuran yapım, yeni sezonunda da şimdiden büyük bir ilgi topladı. Türkçe altyazı seçeneğiyle de izleyicilere sunulan bu bölüm, hikayeye kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezonda, izleyiciler daha karmaşık oyunlar, farklı karakterler ve derinlemesine işlenen hikayelerle karşılaşıyor. Squid Game 2. sezon Türkçe altyazılı izle seçeneğiyle dizi severler, yüksek kaliteli bir deneyim yaşıyor.

SQUID GAME 2. SEZON YAYINLANDI MI?

Squid Game'in 2. sezonu bugün, 26 Aralık 2024 tarihinde Netflix'te yayınlandı.

SQUID GAME 2. SEZON KONUSU NEDİR?

Yeni sezonda, Seong Gi-hun (Lee Jung-jae) karakteri, oyunun arkasındaki organizasyonu durdurma amacıyla geri dönüyor ve Front Man ile yeniden karşı karşıya geliyor. Ayrıca, Yim Si-wan, Kang Ha-neul ve Park Sung-hoon gibi yeni oyuncular da kadroya katıldı. Dizinin üçüncü ve final sezonunun ise 2025 yılında yayınlanması planlanıyor.

SQUID GAME 2. SEZON OYUNCULARI KİMLER?

Geri Dönen Oyuncular:

Lee Jung-jae: Seong Gi-hun rolüyle geri dönüyor.

Lee Byung-hun: Ön Adam (Front Man) olarak yeniden karşımızda.

Wi Ha-joon: Dedektif Hwang Jun-ho rolüyle dizide yer alıyor.

Gong Yoo: Oyuncu toplayıcı olarak bilinen Satıcı rolüyle geri dönüyor.

Yeni Katılan Oyuncular:

Yim Si-wan: Lee Myung-gi karakterini canlandırıyor.

Kang Ha-neul: Dae-ho rolüyle dizide yer alıyor.

Park Sung-hoon: Hyun-ju karakterini canlandırıyor.

Yang Dong-geun: Park Yong-sik rolüyle karşımıza çıkıyor.

Jo Yu-ri: Kim Jun-hee karakterini canlandırıyor.

Kang Ae-shim: Jang Geum-ja rolüyle dizide yer alıyor.

Lee Jin-wook: Gyeong-seok karakterini canlandırıyor.

Park Gyu-young: No-eul rolüyle karşımıza çıkıyor.

Lee David: Min-su karakterini canlandırıyor.

Choi Seung-hyun (T.O.P): "Thanos" lakaplı karakteri canlandırıyor.

Roh Jae-won: Nam-gyu rolüyle dizide yer alıyor.

Won Ji-an: Se-mi karakterini canlandırıyor.

Kim Si-eun: Oyuncu 095 rolüyle karşımıza çıkıyor.

Jeon Seok-ho ve Oh Dal-su da 2. sezonda yer alan diğer oyuncular arasında.

SQUID GAME 2. SEZON İZLE