Haberler

Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim Haber Videosunu İzle
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü geniş çaplı uyuşturucu operasyonu, sosyal medya fenomeninin telefonunda çözümlenen yazışmalarla büyüdü; televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu da sürece dahil edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın koordinasyonunda sürdürülen uyuşturucu operasyonu, sanat ve medya dünyasında deprem etkisi yarattı. Önceki operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin ayrıntılı incelemesiyle yeni bağlantılara ulaşıldı ve soruşturmanın kapsamı genişletildi.

OPERASYONUN KİLİT İSMİ

Sabah'ın haberine göre, gözaltına alınıp tutuklanan bir sosyal medya fenomeninin cep telefonunda yapılan incelemeler operasyonun seyrini değiştirdi. Şüphelinin kendi rızasıyla teslim ettiği telefonda WhatsApp ve Telegram yazışmaları, uyuşturucu temini ve ticaretiyle bağlantılı geniş bir iletişim ağı ortaya çıkardı.

Bu gelişmenin ardından sanat ve medya camiasından birçok isim mercek altına alındı. Daha önce Dilan–Engin Polat çifti, İrem Derici, Deren ve Derin Talu, Kubilay Aka, Kaan Yıldırım gibi çok sayıda ünlü isim ifadeye çağrılmıştı. Çoğu ünlünün test sonuçlarının temiz çıktığı, pozitif bulgu veren birkaç kişinin ise kullandıkları reçeteli ilaçları gerekçe gösterdiği öğrenildi. Bu kişiler arasında Duygu Özaslan Mutaf, Demet Evgar, Zeynep Meriç Aral, Ceren Moray, Hadise ve Özge Özpirinçci gibi isimler bulunuyordu.

SORUŞTURMA MEDYA DÜNYASINA UZANDI

Sabah'ta yer alan habere göre; dijital delillerin detaylandırılmasıyla operasyonun son halkası geçtiğimiz hafta medya dünyasına sıçradı. Televizyon spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlaması kapsamında ifadeye çağrıldı.

Üç spiker de Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örnekleri vererek prosedürlere uygun şekilde ifade sürecini tamamladı. Haklarında yapılan işlemlerin ardından Cebeci, Sarıoğlu ve Acet serbest bırakıldı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Zanlı öldürüldü, bir polis yaralı

İstanbul'da uyuşturucu baskınında çatışma: Ölü ve yaralılar var
2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi

Gece yarısı 2 şehrimiz art arda sallandı, uzman isimden uyarı geldi
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıRIZGAR:

Özellikle beyni noksan ama sırf fiziği için haber sunuculuğu yapan ela beter ol sen ve senin gibiler.

Yorum Beğen50
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

boya kutuları @mcıklar

Yorum Beğen37
Yorum Beğenme11
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBy lion:

bunları haber yapmayın zkin

Yorum Beğen31
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısarioglanli38:

Bisey degil kovulsalar bile gece vardiyasi yaparlar

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Gerçekten çekicilermiş galiba habere bakılırsa pua

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı

Günün en çok konuşulan karesi, yağmur yağdı böyle oldu!
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
ABD'de 7 pitbull cinsi köpek, dede ve 3 aylık torununu parçalayarak öldürdü

Pitbull vahşeti! Dede ve 3 aylık torunu evinde parçalanarak öldü
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek

Trafikte 10 dakika kalana devlet para ödeyecek
Eski eşiyle evli olan polisi önce aracıyla ezdi, sonra fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı

Eski eşiyle evli olan polisi aracıyla ezdi, fotoğrafını çekip paylaştı
Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Netanyahu planını açık açık söyledi

Türkiye'nin yanı başında kirli oyun! Planını açık açık söyledi
Otobüste yağmur yağdı, yolcular şemsiye açtı

Günün en çok konuşulan karesi, yağmur yağdı böyle oldu!
Gizli zarf ortalığa döküldü! Firari Esed yıkılmış bir camiyle bile alay etmiş

Sarayındaki gizli zarf ortalığa saçıldı, görüntüler gündem yarattı
Nörologlar beyin için en zararlı 6 gıdayı açıkladı

Kimsenin hayır diyemediği yiyecek de listede: Uzak durun!
Ünlü oyuncunun kiraza verdiği paraya bakın

Ünlü oyuncunun o meyveye verdiği paraya bakın
Fenerbahçe, Jasikevicius ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe'de mutlu son! 2+1 yıllık imza atılıyor
Salah gemileri yaktı! Liverpool'da bir devir kapanıyor

Gemileri yaktı! Dünya bu açıklamasını konuşuyor
Arjantin'de kurulan Fernebahce, 3 yılda ikinci kez şampiyon oldu

Fernebahce şampiyon oldu
30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor

30 yıl önce biri yaptı ve ortadan kayboldu! Toplayan hem satıyor hem şifa buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.