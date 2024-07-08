Sözleşmeli personel ile kadrolu personel arasındaki fark nedir? Sözleşmeli ile kadrolu arasındaki fark ne?
Sözleşmeli personel ile kadrolu personel arasındaki fark ne? Sözleşmeli memur kaç yıl sonra kadroya geçer? Sözleşmeli ile kadrolu memur arasındaki fark nedir? Sürekli kafa karıştıran sorulardan biri de kadrolu ve sözleşmeli personel arasında ne fark olduğu… Peki Sözleşmeli ile kadrolu arasındaki fark ne?
Sözleşmeli personel kadrolu mu oluyor? Sözleşmeli personel ile kadrolu personelin ne farkı var? Sözleşmeli ile kadrolu arasındaki fark ne ve maaş farkı var mı? Sözleşmeli personelden kadroluya geçince maaş artıyor mu? Detaylar haberimizde…
SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE KADROLU PERSONEL ARASINDAKİ FARK NE?
Kadrolu memurlar, sürekli istihdam edilirken, sözleşmeli personeller yıllık olarak istihdam edilmekte ve gerekirse sözleşmeleri uzatılmaktadır. Kadrolu memur çalıştırmak için genel şartlar yeterli olurken, sözleşmeli personel çalıştırmak için zaruri ve istisnai hallere özel bir meslek bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.
SÖZLEŞMELİDEN KADROLU MEMURLUĞA GEÇİŞ
- 3 yılı dolmuş sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek.
- Kadroya geçiş süresi 3+1 yıl olacaktır.
- 4 yıl sonunda kurumlar arası nakil hakkı sağlanacaktır.
- Kadrolu memurların maaşı artacaktır.