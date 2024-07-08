Sözleşmeli personel ile kadrolu personel arasındaki fark nedir? Sözleşmeli ile kadrolu arasındaki fark ne?

Sözleşmeli personel kadrolu mu oluyor? Sözleşmeli personel ile kadrolu personelin ne farkı var? Sözleşmeli ile kadrolu arasındaki fark ne ve maaş farkı var mı? Sözleşmeli personelden kadroluya geçince maaş artıyor mu? Detaylar haberimizde…

SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLE KADROLU PERSONEL ARASINDAKİ FARK NE?

Kadrolu memurlar, sürekli istihdam edilirken, sözleşmeli personeller yıllık olarak istihdam edilmekte ve gerekirse sözleşmeleri uzatılmaktadır. Kadrolu memur çalıştırmak için genel şartlar yeterli olurken, sözleşmeli personel çalıştırmak için zaruri ve istisnai hallere özel bir meslek bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

SÖZLEŞMELİDEN KADROLU MEMURLUĞA GEÇİŞ