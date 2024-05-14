Sözleşmeli Öğretmen alımında geçerli olacak düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte sözlü sınav başarı puanının KPSS puanı ve sözlü sınav puanının yarısı alınarak belirleneceği yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik yeni mülakat puan dağılımı ne 2024?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YENİ MÜLAKAT PUAN DAĞILIMI NE 2024?

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenecek.

Yönetmeliğin ilk uygulaması yeni açıklanan 20 bin öğretmen atamasıyla olacak. 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.

14 Mayıs Salı günü Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Sözleşmeli öğretmenlik yeni mülakat puan dağılımı açıklandı. İşte o karar:

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50'si alınarak belirlenir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sözlü sınav" ibaresinden sonra gelmek üzere "başarı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.