Üye Girişi
Haberler

Sözleşmeli öğretmenlik yeni mülakat puan dağılımı ne 2024?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sözleşmeli öğretmen istihdamına yönelik mülakat puanının, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenmesiyle ilgili yönetmelik Resmî Gazete'de yayımlandı. . Peki, Sözleşmeli öğretmenlik yeni mülakat puan dağılımı ne 2024?

Sözleşmeli Öğretmen alımında geçerli olacak düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte sözlü sınav başarı puanının KPSS puanı ve sözlü sınav puanının yarısı alınarak belirleneceği yer alıyor. Sözleşmeli öğretmenlik yeni mülakat puan dağılımı ne 2024?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK YENİ MÜLAKAT PUAN DAĞILIMI NE 2024?

Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelik, sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınavı başarı puanı, KPSS puanının yüzde 50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50'si alınarak belirlenecek.

Yönetmeliğin ilk uygulaması yeni açıklanan 20 bin öğretmen atamasıyla olacak. 20 bin öğretmen atamasıyla ilgili ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihleri 20-31 Mayıs'ta yapılacak. Adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 10 Haziran'da ilan edilecek. Sözlü sınavlar ise 1 Temmuz'dan itibaren gerçekleştirilecek.

14 Mayıs Salı günü Resmi Gazete'de yayınlanan kararla Sözleşmeli öğretmenlik yeni mülakat puan dağılımı açıklandı. İşte o karar:

YÖNETMELİK

Millî Eğitim Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN İSTİHDAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 - 3/8/2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 12 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının %50'si ile sözlü sınavdan alınan puanın %50'si alınarak belirlenir."

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "sözlü sınav" ibaresinden sonra gelmek üzere "başarı" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3 - Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Sözleşmeli öğretmenlik yeni mülakat puan dağılımı ne 2024?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Sözleşmeli öğretmen KPSS Gündem Gündem Eğitim Haberler

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

Kamuda tasarruf paketi açıklandı! Personel servisi uygulaması sona eriyor

 Miçotakis, Hamas için 'Terör örgütü' deyince Erdoğan devreye girdi

Miçotakis, Hamas için "Terör örgütü" deyince Erdoğan devreye girdi

 İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

İlkokulda başladı, lisede devam etti! İstanbul'da 15 kişi, talihsiz kız çocuğuna şantajla tecavüz etti

Bakmadan Geçme

14 Mayıs Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 14 Mayıs Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 14 Mayıs İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! Sözleşmeli öğretmenlik yeni mülakat puan dağılımı ne 2024? 14 Mayıs 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 14 Mayıs Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 14 Mayıs İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 14 Mayıs Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 14 Mayıs Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! 14 Mayıs 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Mayıs Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Mayıs Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Aston Villa Liverpool maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) A.Villa Liverpool maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Mayıs AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Mayıs Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? #128680 Barcelona Real Sociedad maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Barcelona R.Sociedad maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Barcelona Real Sociedad maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Barcelona R.Sociedad maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı

CHP'li belediye ilçe meydanındaki ay yıldızlı anıtı kaldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title