SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ 20 BİN | Sözleşmeli Öğretmen atama tercih başvuruları ne zaman, hangi tarihte?

20 bin Sözleşmeli Öğretmenlik için yapılan mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla, atama tercih tarihlerinin ne zaman başlayacağı adayların gündeminde. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan kılavuzla birlikte, Sözleşmeli Öğretmen atama tercih tarihleri kamuoyuna duyuruldu. Sözleşmeli Öğretmen atama tercih başvuruları ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Sözleşmeli Öğretmenlik atama tercihleri 14-20 Kasım tarihleri arasında yapılabilecek. Adayların işlemlerini 20 Kasım saat 16:00'ya kadar tamamlamaları gerekiyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sözleşmeli Öğretmenlik atama sonuçları, 23 Kasım'da e-Devlet üzerinden açıklanacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Kurum tercih başvuruları, adayların kendi e-Devlet kullanıcı adı ve şifresi ile e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak olup, adayların tercih başvurularını onaylatmak için herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne gitmelerine gerek kalmayacaktır. Sözlü sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.