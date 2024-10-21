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SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (21 Ekim)

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (21 Ekim)
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Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağını duyurdu. Öğretmen adayları, mülakat sonuçlarını büyük bir merakla bekliyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözlü sınavların sona ermesinin ardından sonuçların duyurulacağını açıkladı. Öğretmen adayları, bu sonuçların ne zaman açıklanacağını büyük bir heyecan ve merakla bekliyor. Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçlarının ne zaman duyurulacağı ise en çok araştırılan konulardan biri haline geldi. 20 bin öğretmen pozisyonu için gerçekleştirilen mülakatların sonuçları genellikle mülakat süreçlerinin tamamlanmasının ardından belirlenen bir süre içerisinde açıklanıyor. Peki, 20 bin sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, yoksa ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

MEB, 20 bin öğretmen pozisyonu için gerçekleştirilen mülakatların sonuçlarını genellikle mülakat süreçlerinin tamamlanmasının ardından, belirli bir süre içerisinde açıklanıyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA: Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? (21 Ekim)

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarına adaylar kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle erişebilecekler.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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