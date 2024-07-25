Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 Bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihin belirlenmesini ve bu tarihe dair bir duyuru yapılmasını sabırsızlıkla bekliyor. Mülakat sonuçları açıklandığında, yerleştirme ve atama süreçlerinin nasıl yürütüleceğine dair detayların da duyurulması bekleniyor. Peki, Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı? 20 Bin öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Bin sözleşmeli öğretmen ataması sözlü sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK MÜLAKAT SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

Sözlü sınav sonuçları tüm adayların sözlü sınav süreçleri tamamlandıktan sonra duyurulacak olup adaylar sonuçlarını kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle bakabilecekler. Sözlü sınavda 60 (altmış) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.